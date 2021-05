Estnische Präsidentin Kaljulaid kommt auf Staatsbesuch zu Bundespräsident Van der Bellen nach Wien

Wien (OTS) - Die Präsidentin Estlands, Kersti Kaljulaid, wird am kommenden Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Mai, Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Staatsbesuch abstatten. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die bilateralen Beziehungen und Wirtschaftsverbindungen, die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Bekämpfung der Klimakrise.

Der Bundespräsident wird Präsidentin Kersti Kaljulaid und Herrn Georgi-Rene Maksimovski am Mittwoch bei diesem Staatsbesuch mit militärischen Ehren empfangen, danach stehen ein Vier-Augen-Gespräch sowie ein Pressegespräch auf dem Programm. Am Nachmittag trifft Präsidentin Kaljulaid Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bürgermeister Michael Ludwig sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz. Anschließend nehmen Kersti Kaljulaid und Alexander Van der Bellen an einem österreichisch-estnischen Wirtschaftsforum teil.

Am Donnerstag findet im Haus der EU ein virtuell verfolgbares Gespräch zwischen der Präsidentin und dem Bundespräsidenten über die nächsten dringlichen Herausforderungen, mit denen Europa nach der Corona-Pandemie konfrontiert sein wird, statt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at