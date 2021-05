NEOS: Gratulation an JUNOS Studierende

Meinl-Reisinger: „Gratulation an Spitzenkandidatin Sophie Wotschke. Die Leistung und das Ergebnis spricht für den unglaublichen Einsatz aller.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger angesichts des hervorragenden Abschneidens der JUNOS Studierenden bei der ÖH-Wahl: „Ich gratuliere den JUNOS Studierenden und ihrer Spitzenkandidatin Sophie Wotschke von ganzem Herzen. Gerade in diesem Jahr war die Herausforderung noch einmal schwieriger als in normalen Zeiten – wie man nicht zuletzt an der wohl immer noch Corona-bedingten sehr niedrigen Wahlbeteiligung sieht. Umso mehr spricht die Leistung und das Ergebnis für den unglaublichen Einsatz aller.“

Die JUNOS Studierenden können ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl noch einmal auf 11,3 Prozent steigern. „Eine starke und aktive liberale JUNOS-Stimme in der ÖH ist ein sehr wichtiger Teil unserer Organisation. Ich bin mir sicher, dass sie in den kommenden zwei Jahren vollen Einsatz zeigen werden und im Interesse der Studierenden gute und wichtige Maßnahmen umsetzen können“, betont Meinl-Reisinger.





