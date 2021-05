PreisträgerInnen des mdw great talent award powered by Christian Zeller gekürt

Das Selini Quartet gewinnt den ersten von der Christian Zeller Privatstiftung gestifteten Wettbewerb.

Wien (OTS) - Mit einem bewegenden PreisträgerInnen-Konzert ging der erste mdw great talent award powered by Christian Zeller nach Pandemie-bedingten Verschiebungen am Donnerstag, 20. Mai 2021, ins Finale und bot den Beteiligten damit das erste Konzerterlebnis nach langen Lockdown-Monaten.

Den mit 10.000 € dotierten ersten Platz des Wettbewerbs konnten die Musikerinnen des Selini Quartet für sich gewinnen, die das Finale mit Auszügen aus Ludwig van Beethovens Streichquartett Nr. 17 in F-Dur sowie Fünf Stücke für Streichquartett von Erwin Schulhoff bestritten. Den zweiten Platz (5.000 €) erreichte die Organistin Zuzanna Mika vor dem drittplatzierten (2.500 €) Bariton Christoph Filler.

Der mdw great talent award powered by Christian Zeller wurde im Herbst 2020 erstmals ausgeschrieben und richtet sich unter dem Motto „die Sterne von morgen fördern wir heute“ ausschließlich an Studierende der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien aus den Bereichen Tasteninstrumente, Streich- und andere Saiteninstrumente, Blas- und Schlaginstrumente, Kammermusik und Spezialensembles, Gesang und Musiktheater sowie Popularmusik. Auftrittserfahrung und Professionalität sind grundlegende Voraussetzungen. Der Stifter Christian Zeller hebt die Bedeutung von Exzellenz und Nachhaltigkeit in der Kunst hervor, die im Zentrum der Aktivitäten der Christian Zeller Privatstiftung stehen: „Wer an Exzellenz im Kulturbereich denkt, kommt an Österreich nicht vorbei – und dazu trägt die mdw entscheidend bei.“

mdw-Rektorin Ulrike Sych blickt zum Finale des Wettbewerbs auf ein schwieriges Jahr für junge KünstlerInnen zurück: „Die Gesellschaft befindet sich in einer großen Veränderung – diese wird von der kreativen Kraft der Kunst begleitet. Kunst und Kultur sind systemrelevant und die Christian Zeller Privatstiftung trägt mit ihrem Engagement dazu bei, das sichtbar zu machen.“

Die Jury, bestehend aus Daniel Froschauer und Harald Krumpöck (Wiener Philharmoniker), Ursula Magnes (radio klassik Stephansdom), Eva Teimel (Ö1) und dem Pianisten Heinz Medjimorec betonte unter dem Vorsitz von Angelika Möser, Direktorin des Arnold Schönberg Center, das hohe Niveau aller FinalistInnen.

Die vier Musikerinnen des Selini Quartet stammen aus Russland, Rumänien und Griechenland und fanden sich 2017 in Wien als Streichquartett zusammen. Werktreue, ein kraftvoller Klang und vielfältige Emotionen sind künstlerische Eckpfeiler des Ensembles, das an der mdw bei Johannes Meissl studiert, bereits in ganz Europa auftrat und renommierte Preise gewann. 2019 wurde das Ensemble in die ECMA – European Chamber Music Academy aufgenommen.

Der erste Preis des mdw great talent award powered by Christian Zeller inkludiert eine CD-Aufnahme im Sommer. Alle FinalistInnen des Wettbewerbs werden bereits im Juli ein gemeinsames Konzert im Rahmen der Neuberger Kulturtage geben.

