SPÖ-Kuntzl gratuliert VSStÖ zu historischem Wahlerfolg

Sozialdemokratische Studierende sind erstmals stärkste Fraktion in der ÖH

Wien (OTS/SK) - „Der VSStÖ konnte bei den ÖH-Wahlen einen historischen Wahlerfolg erzielen. Erstmals sind die sozialdemokratischen Studierenden die stärkste Fraktion in der Österreichischen Hochschüler*innenschaft. Dazu gratuliere ich dem VSSTÖ und der Spitzenkandidatin Sara Velić herzlich!“, freut sich die SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl. ****

Gerade die Pandemie hat die Studierenden vor große und schwierige Herausforderungen gestellt und die türkis-grüne Regierung hat wenig Unterstützung geboten. „Die meisten Studierenden waren fast ein Jahr lang nicht an der Hochschule und die Erstsemestrigen kennen die Unis gar nicht von innen. Die Studien- und Lebensbedingungen für junge Menschen sind zunehmend schwieriger. Der VSStÖ hat im Wahlkampf auf die Themen soziale Sicherheit und bessere Studienbedingungen aufmerksam gemacht. Der Stimmenzuwachs für die Sozialdemokratischen Studierendenvertretung ist insofern eine eindeutige Absage an die türkis-grüne Hochschulpolitik“, so Kuntzl abschließend. (Schluss) sr/ls

