Auf der Alm: mit Abstand der beste Urlaub

Salzburg / Klagenfurt (OTS) - Raus aus den vier Wänden und aus dem Lockdown hinauf auf die Alm! Auch heuer steht der Sommer unter dem Motto #AlmenstattPalmen. Den mit Abstand besten und sorgenfreisten Urlaub erlebt man ab 19. Mai bei unseren 445 Almhütten und Almbetrieben in Österreich. Hüttenzauber inklusive.

Von Sauna (94 Hütten) über Unterkunft bis Verpflegung vor Ort bieten die qualitätsgeprüften „Urlaub auf der Alm“-Betriebe alles was das Herz begehrt. Die höchste Hütte (Seppenalmhütte) findet man in Kärnten auf 2.200 Metern Seehöhe. Nicht ganz so hoch hinaus muss man im Ferienhaus Bock (Niederösterreich) auf 880 Metern. Wobei man sich jedoch sicher sein kann, ist die geprüfte Qualität der Betriebe.

Ob Premiumhütte, romantischer Bergbauernhof oder familiäres Almhüttendorf – „Urlaub auf der Alm“ bietet für jeden Bedarf die richtige Hütte. Als Gegenpol zum meist hektischen und lauten Alltag ist die Alm eine der letzten Zufluchtsorte für Ruhesuchende und solche, die sich nach Einfachheit und naturnahen Erlebnissen sehnen. Von der Selbstversorgerhütte auf über 2.000 Metern Seehöhe, bis hin zum bewirtschafteten Almgasthaus, wo man mit Hausmannskost und lokalen „Schmankerln“ verwöhnt wird – hier gibt es für alle Wünsche das richtige.

Mit dem Eintrittstest in die Almhütte

Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen benötigt es für den Almhüttenbesuch nur den sogenannten Eintrittstest. Wenn Sie bereits geimpft sind oder eine Corona-Infektion überstanden haben, gilt dies bereits als „Eintrittstest“, ein zusätzlicher Test ist dann also nicht notwendig.

Wer sich jedoch testen lassen muss findet in Österreich ein reichhaltiges Angebot an Testmöglichkeiten wie. z.B. in den Teststraßen der Initiative „Österreich testet“ in allen Bundesländern, in ausgewählten Apotheken oder mit Corona-Selbsttests für zu Hause.

