LGT Bank Österreich unter den Top zehn der «Best Workplaces»

Die LGT Bank Österreich nimmt bei den «Best Workplaces» von «Great Place to Work» in Österreich den sechsten Rang in ihrer Kategorie ein und zählt zu den besten Arbeitgebern des Landes

Wien (OTS) - Zum ersten Mal hat LGT Private Banking ihre Arbeitsplatzkultur 2020 vom renommierten Institut «Great Place to Work» zertifizieren lassen. Die LGT Bank Österreich mit Niederlassungen in Wien und Salzburg konnte mit ihrem sehr guten Ergebnis gleich in die Top 40 «Best Workplaces» ihres Landes vorstossen. Dabei konnte sie mit starken Mitbewerbern wie Austria Amgen GmbH, die das Ranking anführt, Abb Vie GmbH und smarter ecommerce mithalten.

Die LGT überzeugte das Great-Place-to-Work-Institut neben den ausgezeichneten Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung auch mit den Massnahmen, die sie für eine optimale Arbeitsplatzkultur umsetzt. Die LGT informiert ihre Mitarbeitenden transparent, integriert neue Mitarbeitende rasch und schafft es, ihre Werte glaubwürdig zu vermitteln. Die Mitarbeitenden der LGT Bank Österreich schätzen, dass ihnen viel Verantwortung übertragen wird, und sie sind stolz auf ihren Arbeitgeber.

Basierend auf den sehr guten Umfrageresultaten und den ausgezeichneten Initiativen zur Arbeitsplatzkultur zertifizierte «Great Place to Work» die LGT und zählt sie zu einer der besten Arbeitgeberinnen in Österreich. Auch in anderen Ländern konnte die LGT das Institut überzeugen, so wurden auch die Standorte der LGT in Liechtenstein, der Schweiz, Dubai, Hongkong, Singapur und London mit dem Zertifikat «Great Place to Work» ausgezeichnet, die Niederlassung in Dubai wurde ebenfalls zum «Best Workplace» gekürt.

«Wir schaffen die richtigen Rahmenbedingungen»

Meinhard Platzer, Co-CEO der LGT Bank Österreich, freut sich sehr über die Auszeichnung: «Die ausgezeichnete Platzierung bestätigt, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit sich Mitarbeitenden im Unternehmen wohlfühlen und sich individuell weiterentwickeln können.» Und Dietmar Baumgartner, Co-CEO der LGT Bank Österreich, ergänzt: «Dazu gehören die starken Werte, an denen sich die LGT orientiert, wie Respekt, Langfristigkeit und unternehmerisches Denken. Dass wir mit den allerbesten Arbeitgebern in Österreich mithalten können, ist Ansporn, diese Werte weiter intensiv zu pflegen.»

Das international tätige Beratungs- und Forschungsinstitut Great Place to Work zeichnet weltweit jährlich diejenigen Unternehmen zum «Great Place to Work» aus, die sowohl in einer Mitarbeiterumfrage ausgezeichnet abschneiden, als auch ausserordentlich gute Resultate beim «Culture Audit» erzielen, einer detaillierten Dokumentation der Arbeitsplatzkultur aus Arbeitgeberperspektive. Von diesen zertifizierten Arbeitgebern werden pro Land anschliessend die besten 40 rangiert und als «Best Workplaces» ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.gptw.com

LGT Bank Österreich

Die LGT Bank Österreich ist Teil der LGT Gruppe, einer führenden internationalen Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 31.12.2020 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 240.7 Milliarden (USD 272.4 Milliarden) für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt über 3800 Mitarbeitende an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Mittleren Osten. www.lgt.com

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Lipinsky

Head Marketing und Kommunikation

Tel. +43 1 227596776

katharina.lipinsky @ lgt.com



Christof Buri

Head Group Marketing & Communications

Tel. +423 2352303

lgt.media @ lgt.com