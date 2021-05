Tag der biologischen Vielfalt: Wien ist Lebensraum für 800 geschützte Tiere und Pflanzen

Der 22. Mai ist der Internationale Tag der biologischen Vielfalt

Wien (OTS) - Vom leuchtend blauen Alpenbock, einem seltenen Bockkäfer, bis zum Enzian – viele seltene und teils streng geschützte Arten haben in Wien einen Lebensraum gefunden. Wie es sich zeigt, finden nicht nur wir Menschen Wien lebens- und liebeswert, sondern auch zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, die man in einer Großstadt gar nicht erwarten würde. Das in der Stadt Wien-Umweltschutzabteilung angesiedelte Arten- und Lebensraumschutzprogramm ‚Netzwerk Natur‚ vernetzt zahlreiche AkteurInnen und Projekte, die Biodiversität in Wien erhalten und fördern sollen. „Wien ist mit einem Grün-Anteil von über 50 Prozent wichtiger Lebensraum für rund 800 geschützte Tier – und Pflanzenarten“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Uns ist es deshalb besonders wichtig, diese Lebensräume nicht nur zu erhalten, sondern auch zu erweitern. Ein Beispiel ist die Neue Freie Mitte am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs. Hier entsteht auch eine Stadtwildnis für mehrere geschützte Arten, wie zum Beispiel für Wechselkröten und Zauneidechsen.“

Der Internationale Tag der biologischen Vielfalt wurde im Jahr 2000 ausgerufen. Er soll an den 22. Mai 1992 erinnern, an dem der Text der UN-Biodiversitäts-Konvention festgeschrieben wurde. Das Übereinkommen ist mit beinahe 200 VertragspartnerInnen eines der erfolgreichsten der Vereinten Nationen. Inhaltlich bezieht sich das Abkommen auf den Schutz der Ökosysteme sowie die genetische Vielfalt der Arten.

Ein aktuelles Thema sind Insekten, die mit ihrem Artenreichtum ein Spiegel der Biodiversität in der Stadt sind. Insekten spielen eine durchwegs wichtige Rolle im Ökosystem, vom Bestäuben bis zu ihrem Platz in der Nahrungskette. Gibt es viele unterschiedliche Insekten, ist das ein gutes Zeichen. Die Stadt Wien hat sieben Punkte zur Insektenförderung definiert, die aufzeigen, was die Stadt tut und was wir alle im Kleinen dazu beitragen können, um Insekten zu fördern.

Mehr dazu unter https://bit.ly/3wouFKU

Artenvielfalt ist nicht selbstverständlich

Wir erfreuen uns wie selbstverständlich am Anblick von diversen Arten von Faltern, Vögeln, Reptilien oder Amphibien und sind nicht einmal überrascht, wenn uns mitten in Wien Igel, Fuchs oder Reh begegnen. Mit uns leben in Wien ebenso Fledermäuse, Feldhamster, Ziesel, Biber und unzählige andere Arten. Von der Vielfalt der hier vorkommenden Pflanzenarten ist dabei noch gar kein Wort gefallen: Orchideen, Adonisröschen, Küchenschellen, verschiedene Sommerwurzarten, Zyklamen oder Herbstzeitlosen blühen auf den unterschiedlichen Wiener Wiesen und in den Wäldern Wiens.

Das Wiener Arten- und Lebensraumschutzprogramm Netzwerk Natur hat sich zahlreiche Ziele in den Betätigungsfeldern Gebäudebrüter, Feldlandschaften, Wiesen, Gewässer, Weingärten und Grünanlagen gesetzt.

Lebensräumen wie Tümpeln und Teichen, Wiesen und Trockenrasen, aber auch solchen, die unmittelbar vor unserer Haustür sind, wie Parks, Friedhöfen oder Gstätten wird im Rahmen des Programms besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Tieren an Gebäuden.

Für die großen Grünräume wurden diese und zahlreiche andere Artenschutzaktivitäten der Stadt in der Wiener Wald- und Wiesencharta zusammengefasst. Diese wurde im Juni des Vorjahres vom Wiener Landtag beschlossen und umfasst nicht nur zwölf Leitlinien, sondern auch drei konkrete Aktionspläne für Artenvielfalt, Wald und Gewässer. Die Umsetzung der Charta und ihrer Maßnahmen koordiniert die Stadt Wien – Umweltschutz. Mehr Informationen und die Charta sowie die Aktionspläne zum Download unter: www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz

Im Interreg-Projekt CITY NATURE stehen naturnahe Wiesen und deren Pflege im Mittelpunkt, um sie als wertvollen Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen zu erhalten. Interessierte Wienerinnen und Wiener sind herzlich eingeladen, sich an einer der zahlreichen Mitmachaktionen zu beteiligen.

Termine und Anmeldung unter www.city-nature.eu. (Schluss)

