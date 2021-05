aktion leben zum Internationalen Aktionstag für Frauengesundheit: Politik soll Frauen vor Leihmutterschaft schützen!

Zum Internationalen Aktionstag für Frauengesundheit am 29.5.: Eine aktuelle Initiative der EU-Kommission gefährdet die Bemühungen zum Schutz von Frauen vor Leihmutterschaft.

Wien (OTS) - Ein aktueller Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung sieht vor: Wird in einem Land der Europäischen Union eine Elternschaft festgestellt, so soll sie in jedem anderen Land der EU anerkannt werden. Dieser mit „Grenzüberschreitende familiäre Situationen – Anerkennung der Elternschaft“ betitelte Vorschlag berührt auch das Thema Leihmutterschaft.

Initiative der EU-Kommission sendet falsche Signale aus

„ Mit dem vorliegenden Vorschlag wird das Signal ausgesendet: Leihmutterschaft wird toleriert, ja sie wird akzeptiert. Das läuft den internationalen Anstrengungen entgegen, Frauen vor Leihmutterschaft zu schützen “, betont Kronthaler. „Für aktion leben und auch viele andere Organisationen und ExpertInnen ist Leihmutterschaft ganz klar Kinderhandel!“. aktion leben appelliert dringend an die Politik, Frauen nicht als Leihmütter arbeiten zu lassen. „Leihmutterschaft ist ein weltumspannendes Problem, das eine globale Lösung braucht. Aber auch die EU muss Verantwortung für Frauengesundheit wahrnehmen. Das Ziel muss ein internationales Verbot von Leihmutterschaft sein. Österreich muss hier auch Verantwortung übernehmen."

Ausbeutung von Frauen durch Leihmutterschaft

„ Wir sind immer wieder betroffen, wie gering die Sensibilität für die Ausbeutung von Frauen durch Leihmutterschaft zum Teil noch immer ist. Leihmutterschaft missachtet nicht nur Kinderrechte. Sie gefährdet auch die Gesundheit von Frauen und verletzt deren Würde. " Als Beispiele nennt Kronthaler risikoreiche Schwangerschaften, weil diese mit In-vitro-Fertilisation und mit fremden Eizellen herbeigeführt werden. Dazu kommen ein deutlich erhöhtes Risiko für Fehlgeburten und traumatische Geburtserlebnisse. „Normalerweise versuchen wir alles, damit schwangere Frauen all das nicht erleben müssen. Bei den Leihmüttern ist alles egal?“

Mit Frauen werden Geschäfte gemacht

Kronthaler verweist auf Artikel 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, auf das Recht auf Unversehrtheit. „Im Namen des Kinderwunsches anderer und weil die herangezogenen Frauen arm sind, oft schlecht informiert oder einfach keine Wahl haben, wird der Körper von Frauen zur Grundlage von internationalen Geschäften und hohen Profiten. Frauen müssen belastende Hormonstimulationen für Eizellspende und Leihmutterschaft über sich ergehen lassen, leben zu diesem Zweck oft unter sklavenähnlichen Bedingungen und zahlen auch psychisch häufig einen hohen Preis."

aktion leben informiert über Leihmutterschaft

aktion leben informiert auf der Homepage www.leihmutterschaft.at und ist Herausgeberin der Broschüre „Leihmutterschaft. Frauen und Kinder als Ware“. Der unabhängige Verein ist Mitglied des Netzwerks gegen Leihmutterschaft und bezieht zu dem Thema regelmäßig Stellung.

