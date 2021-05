oekostrom AG: Journalismus in der Klimakrise

Benedikt Narodoslawsky am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Benedikt Narodoslawsky schreibt im Falter regelmäßig über Klima- und Umweltthemen. Mit seinem Buch „Inside Fridays for Future“ taucht der Journalist tief in die Geschichte der Klimabewegung in Österreich ein. Diese Woche ist er zu Gast bei „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG. Im Gespräch mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg spricht Narodoslawsky darüber, welchen Platz die Klimakrise in der österreichischen Medienlandschaft einnimmt, wie Fridays For Future unsere Gesellschaft verändert und wie es Greta Thunberg geschafft hat, dass alle über das Klima reden.

„Als Journalist habe ich jahrelang dafür gekämpft, Platz für das Thema Klimakrise zu bekommen. 2019 gab es plötzlich Covergeschichten darüber. Greta Thunberg hat es geschafft, das Klima-Thema in den Medien und der Politik groß zu machen und auch die Jugend zu politisieren. Fridays For Future war der Schlüssel, der zu einer großen Veränderung geführt hat. Das konnte man auch an der grünen Welle bei den EU-Wahlen 2019 sehen – die Klimakrise ist in vielen Ländern zum wichtigsten Thema geworden“, so Benedikt Narodoslawsky.

Was ist sein Antrieb, um über Klima- und Umweltthemen zu schreiben? Im Grunde geht es ihm um soziale Gerechtigkeit und um Verantwortung für zukünftige Generationen: „Für die Ärmeren wird es immer schlechter – denn die, die am wenigsten für die Klimakrise können, müssen am meisten darunter leiden. Wenn man sich heute für soziale Gerechtigkeit einsetzt, kommt man um das Thema Klimakrise nicht herum.“

Narodoslawskys „Tipp am Freitag“: „Mein Tipp ist auf die Straße zu gehen. Jede*r kann die Welt verändern, aber nur, wenn es zu einem gesellschaftlichen Wandel kommt und die Politik und Wirtschaft unter Druck kommen. Dass Protest wirkt, hat die Fridays For Future-Bewegung gezeigt.“

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 4. Juni 2021. Zu Gast ist Hildegard Aichberger, die neue oekostrom AG-Vorständin für Vertrieb und Marketing. Sie spricht über ihre berufliche Laufbahn, ihr Engagement für den Umweltschutz und ihre Vision einer erneuerbaren Zukunft.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

