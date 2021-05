SPÖ Wien gratuliert dem VSStÖ zu großartigem Wahlerfolg!

VSStÖ ist erstmals in der Geschichte der ÖH stärkste Fraktion und klare Nummer Eins an der Universität Wien

Wien (OTS/SPW) - „Wir gratulieren dem Verband Sozialistischer Student_innen Österreichs (VSStÖ) im Namen der SPÖ Wien zu dem großartigen Erfolg bei den ÖH-Wahlen auf das Herzlichste“, betonen der SPÖ Wien-Vorsitzende, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak am Freitag. Der VSStÖ wurde bundesweit mit 24,6% (plus 2,2%) klare Nummer Eins. „Das ist ein tolles Ergebnis für Spitzenkandidatin Sara Velić und ihr Team – ihr aller Einsatz und Engagement haben sich ausgezahlt und den VSStÖ erstmals in der Geschichte der ÖH zur stärksten Fraktion gemacht. Besonders freut uns natürlich das Ergebnis an der Universität Wien, wo sich der VSStÖ über ein deutliches Plus freuen kann“, so Ludwig und Novak.****

Der VSStÖ hat sich im Wahlkampf mit den Themen soziale Sicherheit, gerechte Studienbedingungen, digitalisierte Hochschulen und psychische Entlastung klar positioniert. Das wurde von den Student*innen voll honoriert, auch wenn die geringe Wahlbeteiligung als Wermutstropfen bleibt“, so Ludwig. „Die ÖVP-nahe AG und die grüne GRAS dagegen haben deutliche Verluste hinnehmen müssen. Das ist eine Abrechnung mit der türkisgrünen Hochschulpolitik, die die Lebensrealität vieler Studierender und ihre soziale Absicherung völlig außer Acht lässt und stattdessen auf Zugangsbeschränkungen, Druck auf Studienanfänger*innen und ein mangelhaftes Beihilfesystem setzt“, erläutert Novak die Gründe für den Wahlerfolg des VSStÖ.

„Der Wahlsieg des VSStÖ zeigt, dass es für die ÖH darauf ankommt, sich voll für die Interessen der Studierenden einzusetzen. So ist es möglich, den von Türkisgrün vorangetragenen Verschlechterungen einen Riegel vorzuschieben“, so Novak abschließend. (Schluss) tr

