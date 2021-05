Raus aus dem Asphalt: Voting für Wiener Begrünungswettbewerb für Plätze und Straßen startet

Siegerprojekte werden umgesetzt – aktiver Beitrag für die Klimamusterstadt Wien

Wien (OTS) - Über 500 Einreichungen für begrünte Straßen und Plätze sind im Rahmen des großen Wiener Ideenwettbewerbs eingelangt. Mit heute Abend startet das Publikumsvoting, dann geht es an die Umsetzung der Siegerprojekte. „Ich bedanke mich bei allen, die ihre Ideen eingesandt haben, es sind wirklich viele tolle Projekte dabei und ich bin nun gespannt, welche wir umsetzen werden“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Ihre Idee war es, die Wienerinnen und Wiener in die Gestaltung des öffentlichen Raums noch enger einzubeziehen und neue Ideen für Begrünung zu suchen. Die Ausgangssituation für Begrünung ist in einer Millionenstadt nicht immer einfach. Befinden sich doch unter der Erde oft Versorgungsleitungen für Wasser, Gas oder Fernwärme oder die U-Bahn. Deshalb sind originelle Ideen gefragt. „Gemäß dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ wollen wir neue Wege beschreiten, um auf die klimawandelbedingten städtischen Hitzeinseln zu reagieren“, so Sima, die sich auch bei den Fachdienststellen der Stadt für die intensive Kooperation bedank.

Publikumsvoting startet heute

Mit heute, dem 21. Mai 2021 abends startet das Publikumsvoting. Für jedes Projekt können alle Wienerinnen und Wiener zwischen einem und fünf Sterne vergeben. Alle Informationen und Details werden dazu auf www.wienwirdwow.at veröffentlicht. Das Publikumsvoting läuft bis 30.5.2021, 23:59 Uhr.

Parallel dazu prüft eine Fachjury alle publizierten Projekte hinsichtlich der Kriterien Umsetzbarkeit, Wirksamkeit/Problemlösung, Innovationsgrad, Betreuungsintensität/Pflegeleichtigkeit und Nachahmbarkeit/Beispielwirkung.

Die Präsentation der Gewinnerinnen und Gewinner wird noch im Juni erfolgen. Die Siegerprojekte werden umgesetzt und sollen auch als Vorbild für weitere Begrünungsaktionen in der Stadt dienen.

Alle Infos auf www.wienwirdwow.at

