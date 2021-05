Pfingstverkehr: Kremser Ärztin löst Ausreiseproblem deutscher Urlauber

Ausstattung von Hotels mit Zimmertests garantieren einen sicheren Urlaub

Krems an der Donau (OTS) - Die Freude auf den Pfingsturlaub ist nach den weitreichenden Öffnungsschritten in dieser Woche groß. Doch für Hoteliers und Gäste gibt es noch zahlreiche Herausforderungen zu stemmen. Das Unternehmen „Gesund in Österreich“ rund um Dr. med. Christine Saahs hat nun eine Lösung entwickelt, um Urlaubern aus Deutschland nach ihrem Aufenthalt in Österreich die problemlose Ausreise zu ermöglichen. „ Für die Rückreise benötigen Gäste ein offizielles Attest. Allerdings gibt es in den meisten ländlichen Destinationen nur sehr eingeschränkte Testmöglichkeiten. Wir bieten deshalb für Hotelbetriebe aber auch für Unternehmen die Möglichkeit, eine hausinterne Teststraße einzurichten und dort einen ärztlichen Befundbericht zu bekommen “, so Saahs. „ Das heißt auch, dass sich Gäste aus dem Ausland im Hotel testen lassen können und das digital übermittelte Attest einen Grenzübertritt für 48 Stunden ermöglicht. “ Laut Saahs sei damit eine Ausreise aus Österreich bzw. die Einreise in ein Nachbarland problemlos möglich.

Wie funktioniert die Testung für Gäste?

Der Ablauf sei laut Saahs unkompliziert: Eine speziell geschulte Person im Unternehmen testet bzw. leitet zum Selbsttest an. Anschließend werden die Proben mit dem mitgeschickten Test-Kit ausgewertet, ein Foto der Analyse wird danach über eine sichere App hochgeladen. „ Anhand dieser Auswertung wird die Probe dann von einer Ärztin oder einem Arzt befundet und in nur wenigen Minuten hat der Gast das ärztliche Attest. “



Rückfragen & Kontakt:

Dr. med. Christine Saahs, MBA



Fachärztin . Leitung des CoronaTest Zentrums in Krems



Expertin für Europäische Gesundheitspolitik



+43 676 3368578



www.gesundinÖsterreich.at