Marchetti ad ÖH Wahl: Großer Respekt für die AktionsGemeinschaft und Sabine Hanger

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Da die linke Exekutive im Krisenjahr 2020 durch interne Streitereien zerbrochen ist, hat Sabine Hanger in einer schwierigen Situation als ÖH-Vorsitzende Verantwortung für die Studierenden in Österreich übernommen. Der Ausbau der psychologischen Betreuung und ein Corona-Hilfsfonds für Studierende wurden so ermöglicht. Größte Wertschätzung für diese wichtige Arbeit in dieser fordernden Krise“, so der Studierendensprecher der ÖVP, Abg. Nico Marchetti.

„Der AG hat engagiert gekämpft und in einer herausfordernden Zeit der Pandemie zwölf Mandate und 21,02 Prozent erreicht“, stellte der Abgeordnete fest und fügt hinzu: „Wegen Corona war es eine besonders schwierige Wahlauseinandersetzung für alle Fraktionen, was auch die leider gesunkene Wahlbeteiligung zeigt. Eine starke ÖH ist wichtig für alle Studierenden, egal welcher Fraktion sie ihre Stimme gegeben haben. Es wird auch eine gemeinsame Kraftanstrengung brauchen, um die Wahlbeteiligung in Zukunft zu steigern und somit die Legitimation der ÖH zu stärken“, so Marchetti abschließend.

