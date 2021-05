Daimler Truck AG und CATL bauen globale Partnerschaft aus: gemeinsame Entwicklung hochmoderner Lkw-spezifischer Batterien und Liefervereinbarung über 2030 hinaus

Ningde, China und Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -

CATL liefert ab 2024 Batterien für den Mercedes-Benz eActros LongHaul

Die Partner beabsichtigen, gemeinsam hochmoderne Batterien der nächsten Generation für Lkw-spezifische Anwendungen zu entwickeln

Martin Daum, CEO der Daimler Truck AG: "Mit dem Ausbau unserer starken Partnerschaft mit CATL werden wir unsere Elektrifizierungsaktivitäten deutlich beschleunigen und eine führende Rolle bei der Dekarbonisierung der Branche einnehmen. Ab 2021 werden wir ein breites Portfolio an kundenorientierten, innovativen Serien-Elektrofahrzeugen auf den Markt bringen."

Dr. Robin Zeng, Gründer, Vorsitzender und CEO von CATL: "Wir sind davon überzeugt, dass die Daimler Truck AG durch unsere starke globale Partnerschaft ihre Marktposition im Bereich der E-Mobilität weiter ausbauen wird. Mit der Zusammenarbeit wollen wir uns gemeinsam dem Ziel einer CO2-neutralen Zukunft auf schnellstem Wege nähern."

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck AG und der Lithium-Ionen-Batteriehersteller und -entwickler Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) - beide global führende Unternehmen in ihren Bereichen - intensivieren ihre bestehende Partnerschaft. Beide Unternehmen verfolgen die Vision eines CO2-neutralen, elektrifizierten Straßengüterverkehrs. CATL wird Lithium-Ionen-Batterien für den vollelektrischen Mercedes-Benz eActros LongHaul liefern. Die Serienreife des E-Lkw ist für 2024 vorgesehen. Die Liefervereinbarung geht über das Jahr 2030 hinaus. Die Batterien für den eActros LongHaul werden sich durch eine hohe Energiedichte mit einer extrem langen Lebensdauer sowie Schnellladefähigkeit auszeichnen. Damit werden sie die besonderen Anforderungen an batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw erfüllen. Darüber hinaus beabsichtigen die Unternehmen, gemeinsam noch fortschrittlichere Batterien der nächsten Generation für Lkw-spezifische Anwendungen zu entwickeln. Der Schwerpunkt soll dabei vor allem auf hoher Modularität und Skalierbarkeit liegen. Das Ziel ist, die Batterien für unterschiedliche Einsatzzwecke und zukünftige E-Lkw-Modelle flexibel nutzen zu können.

Die Daimler Truck AG und CATL haben 2019 eine weltweite Liefervereinbarung für Lithium-Ionen-Batteriezellenmodule für elektrische Serien-Lkw abgeschlossen. Zu den Fahrzeugen zählen der Mercedes-Benz eActros, der Freightliner eCascadia und der Freightliner eM2. Im September 2020 kündigte die Daimler Truck AG den eActros LongHaul für den energieeffizienten Transport auf planbaren Fernverkehrsstrecken an. Seine Reichweite mit einer Batterieaufladung wird bei etwa 500 Kilometer liegen.

Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands der Daimler Truck AG und Mitglied des Vorstands der Daimler AG: "Wir bekennen uns klar zu den Zielen des Pariser Abkommens und arbeiten mit Hochdruck am CO2-neutralen Lkw-Transport der Zukunft. Kooperationen sind für uns dabei von entscheidender Bedeutung. Mit dem Ausbau unserer starken Partnerschaft mit CATL werden wir unsere Elektrifizierungsaktivitäten deutlich beschleunigen und eine führende Rolle bei der Dekarbonisierung der Branche einnehmen. Ab 2021 werden wir ein breites Portfolio an kundenorientierten, innovativen Serien-Elektrofahrzeugen auf den Markt bringen."

Dr. Robin Zeng, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von CATL: "Wir freuen uns sehr, die bestehende Partnerschaft mit der Daimler Truck AG auf Basis unserer gemeinsamen Vision einer elektrifizierten Zukunft zu stärken. Dabei bündeln wir unsere innovativen Batterie-Technologien für Elektrofahrzeuge mit dem umfassenden Know-how von Daimler Truck im Bereich schwerer Lkw. Wir sind davon überzeugt, dass die Daimler Truck AG durch unsere starke globale Partnerschaft ihre Marktposition im Bereich der E-Mobilität weiter ausbauen wird. Mit der Zusammenarbeit wollen wir uns gemeinsam dem Ziel einer CO2-neutralen Zukunft auf schnellstem Wege nähern."

CATL: Förderung der Kohlenstoffneutralität durch innovative Batterielösungen

Angetrieben von dem Ziel der CO2-Neutralität will CATL den Ersatz fossiler Brennstoffe in stationären und mobilen Energiesystemen durch hocheffiziente elektrische Energiesysteme realisieren, die durch fortschrittliche Batterien und erneuerbare Energien erzeugt werden, und die integrierte Innovation von Marktanwendungen mit Elektrifizierung und Intelligenz vorantreiben. Die Ausweitung der Partnerschaft mit der Daimler Truck AG ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg und eröffnet neue Möglichkeiten, die weltweite Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen mit sauberen Energielösungen von CATL zu beschleunigen.

Durch kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Chemie-Struktur-System, Struktur-System, extreme Fertigung und Geschäftsmodell bietet CATL seinen Kunden und Verbrauchern die modernsten und wertvollsten Produkte. Seine einzigartigen Batterielösungen für Nutzfahrzeuge mit einem LFP-Chemiesystem mit Null-Fading innerhalb von 1500 Zyklen und innovativer Cell-to-Pack (CTP)-Technologie sorgen dafür, dass Fahrzeugbatterien eine hohe Energiedichte, ultralange Zyklenlebensdauer, hohe Zuverlässigkeit und große Kosteneffizienz aufweisen.

Laut SNE Research ist das Verbrauchsvolumen von CATL für EV-Batterien im Jahr 2020 das vierte Jahr in Folge die Nummer 1 in der Welt, wobei 32 % davon auf Nutzfahrzeuganwendungen entfallen. Die Datenquelle zeigt auch, dass bis März 2021 die weltweiten Verkäufe von Lkw und Bussen, die mit CATL-EV-Batterien ausgestattet sind, über 343.000 erreichen, was CATL zum größten EV-Batterielieferanten auf dem Nutzfahrzeugmarkt macht.

Über Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien mit Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Herstellung und Vertrieb von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. CATL liegt mit seiner abgesetzten Batteriekapazität für E-Fahrzeuge laut SNE Research seit vier Jahren in Folge weltweit auf Platz eins.

CATL mit Hauptsitz in Ningde, China, betreibt Batterieherstellungsanlagen in Ningde (Provinz Fujian), Liyang (Provinz Jiangsu), Xining (Provinz Qinghai), Yibin (Provinz Shichuan) und Zhaoqing (Provinz Guangdong). CATL expandiert weltweit und hat Niederlassungen in München, Paris, Yokohama (Japan) und Detroit (USA) eröffnet. Das europäische Werk in Erfurt befindet sich derzeit im Bau. Im Juni 2018 ging das Unternehmen in Shenzhen mit der Wertpapierkennnummer 300750 an die Börse.

Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.catl.com.

Über Daimler Truck AG

Die Daimler Truck AG ist einer der größten weltweit aufgestellten Nutzfahrzeug-Hersteller, mit über 35 Haupt-Standorten rund um den Globus und rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Daimler Truck AG verfolgt eine nachhaltige Unternehmensstrategie und hat die Ambition, bis zum Jahr 2039 in Europa, Japan und Nordamerika nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb ("tank-to-wheel") CO2-neutral sind. Bereits bis zum Jahr 2022 soll das Fahrzeugportfolio von der Daimler Truck AG in den Hauptabsatzregionen Europa, USA und Japan Serienfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb umfassen. Ab 2027 will die Daimler Truck AG sein Fahrzeugangebot zusätzlich um Serienfahrzeuge mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb ergänzen. Mit mehreren hundert batterieelektrischen Fahrzeugen in Kundenhand hat die Daimler Truck AG bereits eine umfassende, praxisbezogene E-Expertise gewonnen - und kann insgesamt deutlich über zehn Millionen mit batterieelektrischen Lkw und Bussen weltweit in Test und Serie von Kunden gefahrene Kilometer vorweisen.

