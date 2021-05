Neue Untersuchung von PSI: 7 moderne Kompetenzen, die den Erfolg am Arbeitsplatz im nächsten Jahrzehnt definieren

Glendale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Untersuchung zeigt, dass sich die Schlüsselkompetenzen für Erfolg in der neu gestalteten Arbeitswelt stark verändert haben

PSI hat heute eine Studie veröffentlicht, in der die wichtigsten Fähigkeiten vorgestellt werden, die für den Erfolg in der zukünftigen Arbeitswelt erforderlich sind. Laut PSI werden jene Kompetenzen, die im letzten Jahrzehnt am wichtigsten waren, wahrscheinlich von neuen Fähigkeiten überholt. Das ist unter anderem auf Veränderungen am Arbeitsplatz aufgrund der Pandemie und der digitalen Transformation zurückzuführen. Anhand der Daten von mehr als 10.000 360-Grad-Feedback-Bewertungen seiner weltweiten Kunden aus einer Reihe unterschiedlicher Positionen, Unternehmensgrößen und Branchen hat PSI eine Liste der sieben wichtigsten Kompetenzen der letzten zehn Jahre erstellt.

Zur Vorhersage der neuen Schlüsselkompetenzen, die für die neu gestaltete Arbeitswelt entscheidend sind, analysierte PSI im vergangenen Jahr in der Praxis aufkommende Themen, gepaart mit zusätzlichen Untersuchungen zur Zukunft der Arbeit, wie zum Beispiel dem Kompetenzbericht "Die Zukunft der Arbeitsplätze" des Weltwirtschaftsforums.

Diese neuen Kompetenzen stehen für Flexibilität in Bezug auf unser Denken, die Nutzung der Digitalisierung, die Verbindung mit anderen und das Sicherstellen unseres eigenen Wohlbefindens. Die Betonung von Soft Skills in Verbindung mit der Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen und Vielfalt anzunehmen, ist für den modernen Arbeitsplatz äußerst wichtig, und PSI geht davon aus, dass sie einen großen Einfluss auf den Erfolg in der zukünftigen Arbeitswelt haben werden. Zusammen bieten sie dem Menschen eine solide Grundlage, sich an Veränderungen, Mehrdeutigkeit und Komplexität anzupassen und ermöglichen es ihm so, seinen Arbeitsalltag nicht bloß zu überstehen, sondern dort aufzublühen. Die sieben Schlüsselkompetenzen sind:

Kritisches Denken

Agilität

Digitale Gewandtheit

Aufbau von Beziehungen

Annehmen von Vielfalt

Belastbarkeit

Orientierungsänderung

Kompetenzen bewähren sich im Hinblick auf die Leistungsmessung am Arbeitsplatz, weil sie tatsächliche Verhaltensweisen, die gemessen und entwickelt werden können, bewerten und genau bestimmen. In jahrzehntelanger Forschung zu Arbeitsverhalten und -leistung haben die Psychologen und Verhaltenswissenschaftler von PSI die Konstellation der Arbeitskompetenzen analysiert, die Erfolg im Job ermöglichen können.

"Die heutige Arbeitswelt verändert sich ständig, und das stellt die Unternehmen vor eine große Herausforderung beim Rekrutieren ihrer wichtigsten Ressource: ihrer Mitarbeiter", erklärte Dan Hughes, Leiter für internationale Forschung und Entwicklung bei PSI.

"Kompetenzen bieten auch weiterhin eine einfache, klare und beobachtbare Methode, um zu bestimmen, was in einem Job "gut" bedeutet und um die Leistung zu messen. Unser Ziel ist es, den Unternehmen eine Vorstellung davon zu vermitteln, welche Kompetenzen am Arbeitsplatz nach der Pandemie wichtig sind, damit sie bei der Einstellung ihrer zukünftigen Mitarbeiter auf diese Fähigkeiten achten können."

Die Veröffentlichung des Berichts geht mit der Einführung neuer Ressourcen und zielgerichteter Lösungen von PSI einher, die darauf abzielen, Unternehmen und Menschen bei der erfolgreichen Anpassung an die neu gestaltete Arbeitswelt zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Claire McCue

747-272-4608

cmccue @ psionline.com