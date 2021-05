ÖH-Wahlen: SPÖ-Kärnten gratuliert VSStÖ zum Wahlgewinn!

Kaiser, Sucher: Sozialdemokratischer Studentenverband beeindruckt mit Engagement und Kreativität im Wahlkampf - Einsatz wurde belohnt!

Klagenfurt (OTS) - Der Verband Sozialdemokratischer Student*innen Österreichs VSStÖ in Kärnten ist mit 6 Mandaten (+2) Wahlsieger bei den ÖH-Wahlen in Kärnten 2021. SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher gratulieren den erfolgreichen Spitzenkandidat*innen Simone Singh und Jakob-Manuel Krobath, VSStÖ-Kärnten Vorsitzenden Sinan Tepe und dem gesamten Team.

„Herzliche Gratulation an Simone Singh, Jakob-Manuel Krobath und an das gesamte Team - euer Einsatz und eure Arbeit für eine belebte und gerechte Universität wurde von den Student*innen belohnt. Ob Hilfe im Alltag, soziale Verbesserungen oder das Aufzeigen gesellschaftsrelevanter Themen, die VSStÖ Kärnten ist ein hervorragender und verlässlicher Partner aller Student*innen Kärntens. Gerade jetzt ist eine starke Interessenvertretung wichtig, die die Bedürfnisse von Studierende kompromisslos an erste Stelle stellt“, so Landesparteivorsitzender Peter Kaiser.

Wermutstropfen sei einmal mehr die niedrige Wahlbeteiligung gewesen, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. „Die VSStÖ Kärnten hat einen sehr kreativen und engagierten Wahlkampf geführt, allen Beschränkungen zum Trotz. Ein Wahlkampf der auch viele überzeugen konnte zur Wahl zu gehen - langfristiges Ziel aller wahlwerbenden Gruppierungen muss aber wieder eine höhere Wahlbeteiligung sein“, so Sucher.



