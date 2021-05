SPÖ-Ecker: Die Sozialdemokratie wird nicht lockerlassen – Für ein Glyphosat-Totalverbot

Die Gesundheit steht an erster Stelle

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker tritt heute im Nationalrat für ein Totalverbot von Glyphosat ein. „Die Sozialdemokratie wird nicht lockerlassen. Die Gesundheit steht für uns an erster Stelle“, kündigt die Abgeordnete einen Abänderungsantrag zum Regierungsantrag ein. Diese beschließt heute ein Teilverbot, das die Landwirtschaft ausspart und sich über zwei aufrechte Nationalratsbeschlüsse zum Totalverbot hinwegsetzt.****

„Glyphosat ist im Boden, in der Luft, im Wasser, in der Muttermilch, im Bier, in den Lebensmitteln. Es ist wahrscheinlich krebserregend und hauptverantwortlich für das Bienensterben“, beschreibt Ecker das Ausmaß des Schadens des Pflanzengiftes. Man könne dem Mittel nicht entkommen, deswegen spricht sich Ecker für ein Totalverbot auf europäischer Ebene ein.

„2017 und 2019 warben die Grünen für ein Glyphosat-Totalverbot, jetzt verraten sie ihre Werte komplett“, wirft sie den Grünen vor, die dem Druck der ÖVP nachgegeben haben. „Die, die das Totalverbot blockieren, sind verantwortlich für die Gesundheitsschäden von morgen“, schließt Ecker. (Schluss) sd/sc

