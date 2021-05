FPÖ – Steger zu COVID-19-Öffnungsverordnung: 3G-Regel für Tennis und Golf ist absurd!

Wien (OTS) - Heftige Kritik übte heute FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger an der COVID-19-Öffnungsverordnung. Mit der neuen Verordnung gilt nämlich für einzelne Sportarten, wie etwa Golf oder Tennis die 3G-Regel. Als die Beschränkungen noch in Kraft waren, konnte man noch ohne Zutrittsbeschränkungen ungehindert Golf oder Tennis spielen. „Statt entschärft, wird in einigen Bereichen nun wieder verschärft. Kurz, Kogler und Mückstein dürften mittlerweile von der ‚alten Normalität‘ schon Lichtjahre entfernt sein. Eine derartige Verordnung ist nämlich völlig absurd und geht an der Realität vollkommen vorbei“, betonte Steger.

„Es kann nicht sein, dass das Betreten von Golf- und Tennisanlagen mit in Kraft treten der neuen Verordnung nur noch für Getestete, Genesene und Geimpfte gestattet ist. Im Sinne des Sports muss der grüne Vizekanzler und Sportminister dem Gesundheitsminister nahelegen, diese unsinnige Verordnung sehr rasch wieder zurückzuziehen“, so die FPÖ-Sportsprecherin.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at