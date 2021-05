FPÖ – Steger: Grüne missachten den österreichischen Sport

Wien (OTS) - Es habe Seltenheitswert, dass der Sportminister im Plenum anwesend sei, meinte heute FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger, was auch daran liege, dass der Sportausschuss durch Verschulden der Grünen in den letzten 17 Monaten nur zweimal getagt habe. Dies sei eine gewaltige Missachtung des österreichischen Sports, der sich in einer gewaltigen Krise befinde.

Steger kritisierte außerdem, dass alle Anträge der Opposition im Ausschuss schubladisiert würden. Als Beispiele nannte sie die Anträge auf ausreichende Hilfen, die wichtige steuerliche Absetzbarkeit von Sport-Sponsoring, die Einstufung von Fitnesscentern als gesundheitsrelevante Einrichtungen, genügend Bewegung für Kindern und Jugendliche und gesundheitliche Sport- und Präventionsprogramme.

Mit der heutigen Forderung nach einem Sportbericht kopierten die Grünen einen Antrag von ihr, Steger, aus dem Jahr 2018. Diesem werde man daher zustimmen. Arbeitsleistung der Grünen sei das aber keine.

