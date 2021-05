21. Bezirk: Nächtliche Straßenbauarbeiten in der Prager Straße/Katsushikastraße/Galvanigasse

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 21. Mai 2021, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau nach Grabungsarbeiten durch die Stadt Wien - Wiener Wasser mit der Instandsetzung der beschädigten Betonfelder in der Prager Straße vor der Kreuzung mit der Katsushikastraße/Galvanigasse in stadtauswärtiger Fahrtrichtung.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Arbeiten, die ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr Abend und 5 Uhr Früh stattfinden, steht nur ein Geradeausfahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung. Das Linksabbiegen von der Prager Straße in die Galvanigasse ist während der Bauarbeiten nicht möglich. Außerhalb der Arbeitszeiten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. Der Rad- und Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Baubeginn: 21. Mai 2021, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 24. Mai 2021, 5 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49812

Mobil: 0676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at