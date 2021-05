ÖAAB-Zarits: Programm „Sprungbrett“ hilft Langzeitarbeitslosen bei Comeback in den Job

Spezielle Unterstützung für Menschen, die bereits vor der Krise arbeitslos waren, für den Wiedereinstieg ins Berufsleben heute im Nationalrat beschlossen, so Zarits

Wien (OTS) - „Um die Vermittlung von Menschen mit besonderen Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu stärken, hat Arbeitsminister Martin Kocher das Programm „Sprungbrett“ ins Leben gerufen. Ziel dabei ist es, 50.000 Personen, die derzeit langzeitarbeitslos sind, bis Ende des nächsten Jahres wieder in Beschäftigung zu bringen. Heute ist die Maßnahme der Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen im Nationalrat beschlossen worden,“ erklärt ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.



„Damit helfen wir Personen, die schon länger arbeitslos sind. Denn die Arbeitslosigkeit ist im Vorjahresvergleich zwar gesunken, in dieser Gruppe ist jedoch ein Anstieg zu verzeichnen. Diesen Menschen wollen wir ein Comeback in den Job ermöglichen“, so Zarits.

