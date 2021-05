Drobits: Mehr Personal und bessere Ausbildung für Gesundheits- und Pflegebereich

Wien (OTS/SK) - Im Gesundheits- und Pflegebereich braucht es dringend mehr Personal und bessere Ausbildung, stellte SPÖ-Abgeordneter Christian Drobits am Donnerstag in der Nationalratsdebatte über das Krankenanstaltenarbeitszeitgesetz fest. Drobits kritisierte Türkis-Grün, die sich einerseits beim Gesundheits- und Pflegepersonal bedanken, aber zugleich weiterhin an der viel zu hohen Arbeitszeit – bis zu 55 Stunden – festhalten. „Warum schützen Sie diese Gruppen nicht, warum sorgen sie nicht dafür, dass sie so lange als möglich gesund bleiben? So wird ein Pflegenotstand nicht verhindert, sondern verursacht.“ ****

Drobits kritisierte, dass alle Anträge der SPÖ, die zu einer Verbesserung der Situation der Gesundheits- und Pflegeberufe führen würden, bisher von den Regierungsfraktionen vertagt wurden. Abschließend brachte er einen SPÖ-Entschließungsantrag ein, der ein ganzes Maßnahmenbündel zu Behebung der Probleme vorsieht und mit dessen Umsetzung Verbesserungen im Bereich der Ausbildung und im Bereich der Arbeitsbedingungen für das Gesundheitspersonal – ÄrztInnen und PflegerInnen – rasch umgesetzt werden könnten. (Schluss) PP/bj

