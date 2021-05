Einladung zum Online-Pressegespräch: „Mehr Wasserstoff im Gasnetz“

Wien (OTS) - Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) stellt die Weichen für mehr umweltfreundlichen Wasserstoff im Gasnetz. Nach intensiver Forschung zur Integration Grüner Gase (Biomethan und Wasserstoff) liegt nun die ÖVGW-Richtlinie G B210 vor, die ab 1.Juni 2021 die Einspeisung von Wasserstoff im Gasnetz regelt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Wasserstoffproduktion sowie ein elementarer Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Österreich.

Das ist der nächste Meilenstein für die Normungskompetenz der ÖVGW, die seit 140 Jahren technische Regeln für den Gasbereich in Österreich festlegt und damit Garant für eine sichere und zuverlässige Gasversorgung ist.



Die ÖVGW informiert darüber,

• wieviel Wasserstoff ab 1. Juni 2021 ins Gasnetz eingespeist werden kann.

• was dies für die Gaskunden und bestehende Gasgeräte bedeutet.

• was dies zur Erreichung der Klimaziele beiträgt.



Ihre Gesprächspartner:

• DI Michael Haselauer MBA, Präsident der ÖVGW sowie Geschäftsführer der Netz Oberösterreich AG

• Mag. Michael Mock, Geschäftsführer der ÖVGW



Zeit:

Dienstag, 1. Juni 2021

10:30 Uhr



Ort:

Online

Bitte lassen Sie uns bis spätestens Freitag, 28. Mai 2021, entweder unter der Tel. Nr. 01-712 12 00 oder info @ foggensteiner.at wissen, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen, damit wir Ihnen rechtzeitig den Link zum Online-Pressegespräch zusenden können.





