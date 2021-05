„SAG’S MULTI!“-Finalrunde abgeschlossen – zum Nachsehen in der ORF-TVthek

Reden in 25 Sprachen zum Leitthema „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?“ von 133 jungen Redetalenten vor Publikum gehalten

Wien (OTS) - Die Finalrunde des mehrsprachigen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ für 133 Redetalente ist abgeschlossen. In Innsbruck und Graz in den ORF-Landesstudios, in Niederösterreich im Landhaus St. Pölten und im RadioKulturhaus in Wien haben die Jury und via Live-Stream das Publikum die zweisprachigen Reden verfolgt. 25 Sprachen waren zu hören, Redner/innen aus allen Bundesländern im Alter zwischen 12 und Anfang 20 haben in ihren Reden Position bezogen – für Frauenrechte, Klimaschutz, Demokratie, Diversität u. v. m. „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?“ war das Leitthema für diesen international einzigartigen Redewettbewerb, dessen Trägerschaft der ORF im vergangenen Herbst übernommen hat. ORF III zeigt am 25. Juni um 19.30 Uhr eine Zusammenfassung als „Kultur Heute spezial“.

25 Sprachen in der Kombination mit Deutsch – rund 30 Stunden im Live-Stream

Eser Akbaba, selbst mit Deutsch, Türkisch und Zaza dreisprachig aufgewachsen, hat durch die insgesamt rund 30 Stunden Live-Stream geführt. Sie wird auch die Abschlussveranstaltung im ORF RadioKulturhaus moderieren, in deren Rahmen die Preisträger/innen bekanntgegeben werden. Die Reden sind in der ORF-TVthek weiterhin abrufbar: https://TVthek.ORF.at/profile/SAGS-MULTI/13892751/episodes

Internationalität und Mädchenpower

Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich haben gezeigt, wie wichtig Internationalität für sie ist. Sie haben mehrsprachig ihre Gedanken geteilt und damit Position bezogen.

Das Besondere an SAG’S MULTI! ist, dass in der Rede zwischen Deutsch und der Erstsprache oder Deutsch und einer erlernten Fremdsprache mehrmals gewechselt werden muss. 36 Sprachen sind in diesem Jahr in der Kombination mit Deutsch im Wettbewerb vertreten. In der Finalrunde ist Deutsch mit 25 Sprachen kombiniert worden. Arabisch, Englisch, Slowenisch, Urdu, Ewe, Chinesisch, Farsi – die Palette ist breit gefächert.

Überproportional oft ergreifen Mädchen die Chance, bei SAG'S MULTI! ihre Mehrsprachigkeit zu teilen und in ihren Reden Position zu beziehen, ihr Anteil beträgt in diesem Jahr in der Finalrunde 73 Prozent.

Seit Oktober 2020 hat der ORF die Trägerschaft für den Wettbewerb und bietet damit eine größere Bühne für die mehrsprachigen Talente. Zum Leitthema „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?“ und weiteren sechs Themen waren Reden zu halten.

350 Teilnehmer/innen waren im November von ihren Schulen nominiert worden. 133 haben es nach einer Bewertung einer Rede in der Vorrunde und einer weiteren Rede in der Hauptrunde geschafft, sich für eine weitere Rede in der Finalrunde zu qualifizieren. Weitere Informationen auf der Website www.sagsmulti.at

SAG’S MULTI wurde in diesem Jahr durch folgende Kooperationspartner ermöglicht: LUKOIL, Raiffeisen Bank International, das Bundeskanzleramt, die Arbeiterkammer Wien, die Wirtschaftskammer Österreich, die Industriellenvereinigung, McDonald’s und den Österreichischen Städtebund.

Sie tragen der Gründungsidee des vom Verein Wirtschaft für Integration 2009 erstmals durchgeführten Wettbewerb Rechnung, dass Diversität und Internationalität durch Zuwanderung wesentliche Faktoren sind, damit sich Österreich weiterentwickeln kann. Denn Innnovation, Internationalität und Integration sind wesentliche Faktoren für Erfolg in Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur. Dafür sind junge Menschen in ihrer Vielfalt schon heute unverzichtbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF – Corporate Social Responsibility

Alexandra Lipowsky

(01) 87878 – DW 12501

presse.ORF.at

sagsmulti.at



ORF – Unternehmenskommunikation

Tatjana Fiedler

(01) 87878 – DW 14652

presse.ORF.at