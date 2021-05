Österreichurlaub hoch im Kurs: IP Österreich veröffentlicht Tourismusstudie

Neue Studienergebnisse und Restartpakete für Tourismusbetriebe

Wien (OTS) - Pünktlich zur Öffnung der Gastronomie und Hotellerie veröffentlicht der crossmediale Reichweitenvermarkter IP Österreich eine Studie rund um die aktuelle Reisebereitschaft und Reisepläne der ÖsterreicherInnen. Im Zeitraum vom 07. bis 12. Mai wurden in einer online-repräsentativen Befragung mit Hilfe der hauseigenen IP Forschungsapp „I Love MyMedia“ 1.000 ÖsterreicherInnen im Alter zwischen 18 – 59 Jahren befragt. Im Fokus der Studie stand die Beantwortung der Frage: „Wie sehen die Reisepläne der ÖsterreicherInnen in den kommenden Monaten aus?“ Das Ergebnis der Studie zeigt, dass die meisten ÖsterreicherInnen (72%) bereits Reisepläne für den Sommer schmieden. 2/3 der Befragten sind aktuell allerdings noch in der Urlaubsplanung. Als reisestärkster Monat kristallisierte sich der August mit 47% heraus, dicht gefolgt vom Monat Juli mit 35% und dem Monat September mit 34%. Neben gedruckten Prospekten & Flugblättern vertrauen die ÖsterreicherInnen Angeboten im TV (31%) und Online-Medien (28%) am meisten. Unentschlossene Reiselustige können somit jetzt noch mit Werbekampagnen gezielt angesprochen werden.

Urlaubspläne der ÖsterreicherInnen

Die Hälfte der Befragten bevorzugt Europa als Reiseziel, 37% setzten allerdings auf Urlaub in Österreich. Hier ist vor allem das ländliche Gebiet sehr gefragt sowie die Bundesländer Steiermark, Kärnten und Salzburg. Als eine Folge der Coronapandemie wählen viele ÖsterreicherInnen ein näherliegendes Reiseziel (Europa/Österreich) als noch vor der Pandemie. Als Reisebegleitung wird heuer der engere Familienkreis bevorzugt. Weitere wichtige Kriterien bei der Urlaubsplanung sind die „Geld-Zurück-Garantie“, „kulante Stornobedingungen“ und „Hygienemaßnahmen“. Verpflichtende Tests oder Impfungen stellen für die Befragten kein großes Problem dar, auch ein fehlender Impfschutz hindert die ÖsterreicherInnen nicht am Reisen.



Christian Sattler, Leitung Research: „Nach über einem Jahr der Pandemie sehnen sich die ÖsterreicherInnen nach Urlaub. Viele haben mit der Buchung noch bis zur Öffnung gewartet, doch das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Demnach gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um mit einem verlockenden Angebot an die Reisenden heranzutreten.“

IP Österreich schnürt spezielles Restartpaket für Tourismusbetriebe

Aufgrund der Tatsache, dass 2/3 der Befragten zwar einen Urlaub planen, jedoch noch nicht gebucht haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt seine Urlaubsdestination / seinen Tourismusbetrieb zu bewerben. Um die österreichischen Tourismusbetriebe bestmöglich zu unterstützen, schnürte das Verkaufsteam der IP Österreich eigene Tourismus Restartpakete. “Wir empfehlen den Zeitpunkt zu nutzen, um mit einer crossmedialen Werbekampagne effizient und wirksam maximale Reichweiten zu generieren und folglich auch die Urlaubsbuchungen zu steigern. Wir haben dafür spezielle crossmediale Restartpakte für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Tourismusbranche in unterschiedlichen Budgetgrößenordnungen geschnürt.“ kündigt Simone Ratasich, Verkaufsleitung der IP Österreich an. Mit den speziellen Restartpaketen können sich KundInnen über einen einzigartigen Tourismus-Rabatt von bis zu 55% freuen. Die Tourismus Restartpakete bieten die Möglichkeit crossmediale Kampagnen zu starten, sodass Tourismusbetriebe reichweitenstark im TV, auf den Online-Plattformen der Mediengruppe RTL und Gruner & Jahr präsent sind.



Detaillierte Informationen zur Tourismusstudie, sowie den passenden Ansprechpartner für das Restartparket der IP Österreich finden Sie auf unserer Website: https://www.ip.at/news



