„Kabarettgipfel“ Teil zwei mit Marold, Kristan, Gernot und Stipsits am 21. Mai in ORF 1

Außerdem: Neues von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Volles Programm für die Lachmuskeln bietet der Freitagabend in ORF 1 mit neuen Ausgaben von „Kabarettgipfel“, „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“! Den Auftakt macht am Freitag, dem 21. Mai 2021, um 20.15 Uhr der zweite Teil des aktuellen „Kabarettgipfel“-Treffens von Eva Maria Marold, Alex Kristan, Viktor Gernot und Thomas Stipsits: „Durch dick und dünn“ lautet diesmal das Motto, das auch ausführlich mit musikalischer Begleitung durch „KGB – Die Kabarettgipfelband“ besungen wird. Gleich danach, um 21.20 Uhr, sind die frisch gebackene Romy-Preisträgerin Maria Happel, Julian Loidl und Robert Palfrader gefragt, um „Fakt oder Fake“ zu erkennen – Clemens Maria Schreiner konfrontiert sie in einer neuen Folge des ORF-1-Erfolgsformats mit skurrilen Tatsachen und Täuschungen. Schreiner wechselt anschließend vom Moderatorenpult ins Ratepanel und rätselt in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ um 22.20 Uhr neben Andreas Vitásek, Katharina Straßer, Hosea Ratschiller und Viktor Gernot u. a. über das „Dürer-Hörnchen“ – passend zum Sendungsthema, das den 550. Geburtstag des großen Malers Albrecht Dürer feiert.

„Kabarettgipfel“ mit Marold, Kristan, Gernot und Stipsits um 20.15 Uhr

„Durch dick und dünn“ lautet das Motto beim zweiten und letzten Teil des aktuellen „Kabarettgipfels“: Mit Hilfe der neuen Frauenband „KGB – Die Kabarettgipfelband“ wird viel musiziert: So besingen Eva Maria Marold und Viktor Gernot in „Olles is hin“ herzergreifend das Ende einer Beziehung, Thomas Stipsits verballhornt mit einer Parodie viele Themen aus Italowestern. Alex Kristan hat während des Lockdowns seinen eigenen Körper zum Antikörper mutieren lassen. Und in Abwandlung eines Wolfgang-Ambros-Hits wird am Schluss gemeinsam „Impft's mi“ geschmettert.

Nächster „Kabarettgipfel“ am 11. und 12. Oktober 2021 in der Wiener Stadthalle: Klaus Eckel, Omar Sarsam, Michael Mittermeier und Martina Schwarzmann sind die Protagonistinnen und Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle, das wieder mit Saalpublikum stattfinden soll. Karten dafür sind ab sofort unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wien-ticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

„Fakt oder Fake“ mit Happel, Loidl und Palfrader um 21.20 Uhr

Schauspieler geben ja auch oft nur vor, etwas zu sein! Sind sie insofern besser geeignet, Fakes von Fakten zu unterscheiden? Das will Clemens Maria Schreiner in dieser Folge mit den Gästen Maria Happel, Julian Loidl und Robert Palfrader herausfinden: Denken z. B. Männer wirklich alle sieben Sekunden an Sex?! Darüber wird ebenso heftig diskutiert wie über ein Video, in dem ein angeblich über 90 Jahre altes Paar einen wilden Boogie Woogie aufs Parkett legt.

„Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Straßer, Schreiner, Ratschiller und Gernot um 22.20 Uhr

In der ersten Frage von Oliver Baier an sein Rateteam schwingt bereits das Sendungsthema mit: „Was ist ein Dürer-Hörnchen?“ möchte er von Andreas Vitásek, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Hosea Ratschiller und Viktor Gernot wissen; weil sich der Geburtstag des großen Malers und Zeichners Albrecht Dürer zum 550. Mal jährt! Entsprechend ist auch Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder als „Aufbewahrer“ berühmter Dürer-Werke der Richtige für die Promifrage. Er möchte wissen, was ein „Appetitriss“ ist.

