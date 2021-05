Grüne/Rössler: Nationalparks sind wichtige Bollwerke im Kampf gegen das Artensterben

Appell an Länder, beim Flächenverbrauch sparsamer zu werden und Arten- und Lebensraumschutz verstärkt in die Raumordnung zu integrieren

Wien (OTS) - „Österreich ist durch das Zusammentreffen unterschiedlicher Ökosysteme auf engstem Raum ein wahrer ‚Hotspot‘ der biologischen Vielfalt. Im internationalen Vergleich verfügen wir hierzulande über eine besonders vielfältige Flora und Fauna. Unseren Reichtum an Naturschätzen verdanken wir auch unseren sechs Nationalparks. Diese bieten Arten, die in Kulturlandschaften keine Überlebensmöglichkeit finden, wichtige Rückzugsgebiete. Ich freue mich, dass die heute vorgestellte Gesamtschau diese Bedeutung nun auch auf eine fundierte Datenbasis stellt“, sagt Astrid Rössler, Umweltsprecherin der Grünen zur heute präsentierten Studie des Umweltbundesamtes und des Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien.

Zugleich ortet Rössler Handlungsbedarf: „Nur weil eine Art in einem Nationalpark vorkommt bedeutet das nicht automatisch, dass diese Art oder der Lebensraumtyp gesichert ist. Umso wichtiger sind Studien wie diese, um den Trend zu erkennen und entgegenzusteuern. Wir müssen weiter alle Anstrengungen gegen die vielfältigen Bedrohungen unternehmen. Der übermäßige Pestizideinsatz, Wildtierkriminalität, Luftschadstoffe und der voranschreitende Flächenfraß sind nur einige dieser Gefahren. Besonders appelliere ich an die Verantwortlichen in Länder und Gemeinden, beim Flächenverbrauch sparsamer zu werden und den Arten- sowie Lebensraumschutz verstärkt in die Raumordnung zu integrieren. Nur so können wir Österreichs Naturerbe bewahren.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at