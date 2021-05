Wettbewerbsfähigkeit – In wessen Interesse?

(Ober-)Österreich braucht dringend eine Qualitätsstrategie

Für eine erfolgreiche Entwicklung und Erholung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes (Ober-)Österreich sind ein starker Sozialstaat und die Leistungen der Arbeitnehmer/-innen zentral. Es sind die Beschäftigten, die dafür sorgen, dass unser Land zu einer der führenden Volkswirtschaften zählt. Der ökologische, digitale und demografische Wandel der Gesellschaft muss im Interesse der Arbeitnehmer/-innen gestaltet werden. Bei einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch, 26. Mai 2021, um 12:00 Uhr präsentieren wir Ihnen, was es statt eines preislichen Standort-Wettbewerbs für eine nachhaltige Entwicklung braucht und was wir von der Politik fordern.



Unter dem Titel Wettbewerbsfähigkeit – In wessen Interesse? (Ober-)Österreich braucht dringend eine Qualitätsstrategie stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Dr. Nikolaus Kowall, Stiftungsprofessor für Int. Makroökonomie an der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance in Wien als Gesprächspartner zur Verfügung.

