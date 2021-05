Deutschsprachige Free-TV-Premieren zu Pfingsten: „Die Unglaublichen 2“ und „Der Vorname“ in ORF 1

Turbulentes Animationsabenteuer am 23. Mai und Star-besetzter Komödienhit mit u. a. Florian David Fitz und Caroline Peters am 24. Mai jeweils um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Großes Kino bietet das Pfingstprogramm 2021 in ORF 1:

Den Auftakt macht am Sonntag, dem 23. Mai 2021, um 20.15 Uhr die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Die Unglaublichen 2“: Die Superhelden-Familie Parr liefert auch in ihrem zweiten Animationsabenteuer turbulenten Familienspaß. In der Fortsetzung des Animationshits meistert Mom als Elastigirl ihre Missionen in ihrem neuen Job mit Bravour, während Dad zu Hause bei den Kindern bleibt. Baby Jack-Jack hält ihn dabei mit seinen überraschenden Superkräften gehörig auf Trab. Für Regie und Drehbuch zeichnet, wie schon beim ersten Teil, Brad Bird verantwortlich. Den Figuren leihen in der deutschsprachigen Version u. a. Katrin Fröhlich, Markus Maria Profitlich und Emilia Schüle ihre Stimmen. Unglaublich fantastisch geht es gleich anschließend weiter, wenn ein Wiedersehen mit den „Fantastic Four“ mit Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan und Jamie Bell um 22.05 Uhr auf dem Programm von ORF 1 steht.

Am Pfingstmontag, dem 24. Mai 2021, sorgt dann „Der Vorname“ – zu sehen als deutschsprachige Free-TV-Premiere um 20.15 Uhr in ORF 1 – für eine turbulente Dinnerparty mit Florian David Fitz, Caroline Peters, Christoph Maria Herbst, Justus von Dohnányi und Janina Uhse:

Es hätte ein wunderbares Abendessen werden können. Doch dann überrascht Florian David Fitz die gesellig versammelte Familienrunde mit der Wahl des Namens für sein ungeborenes Kind. Sein Schwager, seine Schwester und deren Freund stürzen sich daraufhin ins turbulente Wortgefecht. Plötzlich lässt „Der Vorname“ die Dinnerparty gehörig aus dem Ruder laufen. Im Streit über Kindererziehung, Jugendfreundschaften und Liebesbeziehungen kommt eine unangenehme Wahrheit nach der anderen auf den Tisch. Regisseur Sönke Wortmann inszenierte das pointenreiche Remake des gleichnamigen französischen Komödienhits nach einem Drehbuch von Claudius Pläging. Neben Fitz, Peters, Herbst, Dohnányi und Uhse komplettieren Iris Berben und Serkan Kaya das hochkarätig besetzte Ensemble. Einen turbulenten Zusammenprall der anderen Art gibt es gleich anschließend, wenn es um 21.45 Uhr in ORF 1 heißt: „Willkommen bei den Hartmanns“ – mit Senta Berger, Elyas M’Barek, Florian David Fitz und vielen mehr.

Außerdem gibt es am Pfingstwochenende in ORF 1 ein Wiedersehen mit zahlreichen Film- und Animationsabenteuern für die ganze Familie: am 23. Mai mit u. a. „Angry Birds – Der Film“ (9.35 Uhr), „Für immer Shrek“ (11.35 Uhr), „Asterix und die Wikinger“ (12.55 Uhr) und „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ (14.05 Uhr). Und am Montag, dem 24. Mai, stehen u. a. „Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele“ (7.30 Uhr), „Flutsch und weg“ (8.45 Uhr), „Strange Magic“ (10.00 Uhr), „Madagascar“ (11.25 Uhr) und „Hotel Transsilvanien“ (12.45 Uhr) auf dem Programm.

