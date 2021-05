Hammer: Die Kurzarbeit war und ist eine Erfolgsgeschichte

ÖVP-Abgeordneter: Modell wird konjunkturgerecht und aktualitätskonform angepasst und weitergeführt

Wien (OTS) - Die Kurzarbeit in Österreich war und ist im Jahr 2020 und im ersten Quartal 2021 eine Erfolgsgeschichte. Mit diesem Modell ist es uns gelungen, hunderttausende Menschen trotz Coronakrise in Beschäftigung zu halten und gut durch die Krise zu bringen, sagte ÖVP-Abg. Mag. Michael Hammer heute, Donnerstag, im Plenum des Nationalrats.

„Die Öffnungsschritte bringen eine positive Dynamik und wieder mehr Menschen in Beschäftigung. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv, aber befindet sich noch in einer angespannten Situation. „Wir brauchen die Kurzarbeit noch“, verwies Hammer darauf, dass sich noch immer rund 300.000 Personen in Österreich in Kurzarbeit befinden. „Wie der Minister das angekündigt hat, werden wir uns bis zum Sommer anschauen, wie dieses großzügige Modell konjunkturgerecht und aktualitätskonform weiterentwickelt werden kann und muss. Dies in Bezug auf Mindestarbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und den Blick auf die betroffenen Branchen.“ Wenn dies abgeklärt ist, „dann haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Betriebe jene Planungssicherheit, die sie brauchen“, schloss Hammer.

