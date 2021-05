Zierfuß/Gorlitzer: Stadtregierung stiehlt sich bei Volkshochschulen aus Verantwortung

Inhaltliche Neuausrichtung notwendig – SPÖ-Einfluss unterbinden

Wien (OTS) - „Bei den Volkshochschulen (VHS) gibt es zahlreiche Baustellen, die die Stadtregierung dringend angehen müsste. Erst kürzlich hat der Stadtrechnungshof den dringenden Sanierungsbedarf bestätigt. Damit wird auch unsere jahrelange Kritik unterstrichen. Doch anstatt hier endlich ins Tun zu kommen, stiehlt sich die Stadtregierung und der zuständige Stadtrat Wiederkehr aus der Verantwortung“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß und Stadtrechnungshofsprecher Michael Gorlitzer nach der heutigen Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses.

Jahrelang war man bei den VHS untätig, das finanzielle Desaster sei seit Langem ein Thema. Und doch fehlt klar die Ambition, hier anzusetzen. „Die Auslastungsquote der Kurse ist desaströs. Es gilt, das Angebot wieder näher an die Wienerinnen und Wiener zu bringen. Das ist die Aufgabe der VHS, dafür wird auch Steuergeld herangezogen“, so Zierfuß weiter, der die Notwendigkeit einer inhaltlichen Neuausrichtung unterstreicht.

Darüber hinaus wurde der parteipolitische Einfluss der SPÖ im Ausschuss thematisiert. „Auf die Frage nach den roten, politischen Besetzungen hat sich der Stadtrat gewunden. Er würde keinen Bedarf sehen, politisch zu intervenieren, um die Strukturen zu ändern“, so Gorlitzer und weiter: „Es hat den Anschein, dass Wiederkehr hier die Partei gewechselt hat. Wie sonst ist dieser Schwenk sonst zu erklären. Es gibt keinerlei Ambitionen, die VHS in eine bessere Richtung zu lenken. Dabei wäre das das Gebot der Stunde“, so Gorlitzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien