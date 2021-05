ORF-III-Bundesland-Nachrichten „Österreich Heute“ feiern dreijähriges Jubiläum

Theresa Kulovits ergänzt Moderationstrio Christine Mayer-Bohusch, Reiner Reitsamer und Vera Schmidt

Wien (OTS) - Seit 22. Mai 2018 informieren die ORF-III-Bundesland-Nachrichten „Österreich Heute“ und „Österreich Heute – Das Magazin“ werktäglich im Vorabend über die interessantesten Topstorys aus den Bundesländern sowie aus aller Welt. Die Produktion erfolgt in einem 2018 eigens installierten ORF-III-Remote-Studio, das durch den Einsatz unbemannter Kameras eine hohe Programmflexibilität ermöglicht. In diesem werden u. a. auch die werktägliche Live-Infostrecke „ORF III AKTUELL“ und das Magazin „Kultur Heute“ abgewickelt. Die Einführung von „Österreich Heute“ erfolgte im Rahmen eines massiven Ausbaus des ORF-III-Informationsangebots unter der Leitung von Ingrid Thurnher.

ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher: „Drei Jahre nach seinem Start hat sich ‚Österreich Heute‘ als vollwertiges Nachrichtenformat etabliert. Die Sendung informiert in kompakter Form über alles, was am Tag wichtig ist – ob national oder international – und liefert dazu die Top-Stories aus den Bundesländern“. Und weiter: „Diese Neupositionierung ist Teil einer Info-Offensive in ORF III, die vor allem das Format ‚ORF III AKTUELL‘ beinhaltet. In dieser Info-Strecke, die werktäglich von 9.30 bis 13.00 Uhr zu sehen ist, werden alle wichtigen Medientermine live oder live-zeitversetzt übertragen und von erfahrenen ORF-Journalistinnen und -Journalisten eingeordnet und analysiert. Dazu kommen Breaking News, Live-Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Zusammenfassungen der wichtigsten Interviews, Diskussionen und Reportagen der ORF-2-Infosendungen“, so Thurnher.

Seit Sendungsstart vor drei Jahren wurde „Österreich Heute“, das werktäglich um 19.18 Uhr zu sehen ist, einem steten Wandel unterzogen: Während zu Beginn vorrangig chronikale Geschichten und Ereignisse aus ganz Österreich im Vordergrund standen, avancierte das Format seit Beginn der Corona-Krise zur vollwertigen Nachrichtensendung. Der klare Fokus, individuelle Beiträge aus den ORF-Landesstudios via ORF III österreichweit in einem News-Format zu präsentieren, wurde jedoch beibehalten. Seit 16. März 2020 ergänzen weiters die „Nachrichten in Einfacher Sprache“ (19.25 Uhr) das werktägliche „Österreich Heute“-Informationsangebot und sorgen für mehr Barrierefreiheit im ORF-Fernsehen. Durch die Sendungen führen abwechselnd Christine Mayer-Bohusch, Reiner Reitsamer und Vera Schmidt. Nun ergänzt die gebürtige Burgenländerin Theresa Kulovits das Moderationstrio.

Theresa Kulovits: „Die ORF-III-Infoformate, im Speziellen ‚Österreich Heute‘, jetzt auch on air zu unterstützen, freut mich sehr. Gerade in Zeiten von Informationsüberfluss ist es wichtig, das tagesaktuelle Geschehen richtig einordnen zu können. Das Spannende an diesem Job ist klar: teils sehr komplexe Sachverhalte für das Publikum verständlich aufzubereiten und die Zuseherinnen und Zuseher – ganz gleich welchen Informationsstands – abzuholen und quasi auf eine ‚Info-Reise‘ mitnehmen zu können. Eine profilierte Journalistin wie Ingrid Thurnher als Mentorin zu haben, macht die Sache natürlich umso spannender.“

Lebenslauf Theresa Kulovits

Theresa Kulovits ist 1995 im Burgenland geboren und aufgewachsen. Nach der Matura am BRG Mattersburg im Jahr 2014 absolvierte sie das Bachelorstudium „Information, Medien und Kommunikation“ sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang „Business Process Engineering & Management“ an der FH Burgenland. Bereits während ihres Studiums durchlief Kulovits mehrere Praktika beim Österreichischen Rundfunk. Nach ersten Praxiserfahrungen im Radio im Landesstudio Burgenland folgte 2017 mit einem Praktikum beim ORF-Service- und Konsumentenmagazin „konkret“ die Vertiefung im TV-Bereich. Seit 2019 ist die Journalistin im Aktuellen Dienst bei ORF III als Redakteurin für die Nachrichtenformate „ORF III AKTUELL“ und „Österreich Heute“ im Einsatz und verstärkt nun auch das Moderationsteam von „Österreich Heute“.

