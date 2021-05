Gute neue Zeit: Wiedereröffnung der Wiener PensionistInnenklubs

Wien (OTS) - Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien starten nach dem Lockdown mit einem aktiven und lebendigen Programm in die neue Saison. Über die ganze Stadt verteilt laden sie zum geselligen und bunten Miteinander ein. Der Schwerpunkt liegt auf Aktivitäten an der frischen Luft.

Die Klublokale der Wiener PensionistInnenklubs werden sukzessive ihre Pforten öffnen. Im ersten Schritt haben diese Woche 42 Standorte wieder aufgesperrt. Am Eröffnungstag, dem 19. Mai, wurde bereits einiges geboten und die Wiedersehensfreude war groß. Alle Klubmitglieder erhielten zur Begrüßung ein „Maitörtchen“, das Crossboccia-Event des Klubs in der Bessemerstraße war trotz regnerischem Wetter gut besucht und die öffentliche Tanzveranstaltung am Wallensteinplatz sorgte besonders schwungvoll für Aufmerksamkeit.

„Die Klubs haben während der Schließung nie wirklich Pause gemacht – es gab vielseitige Online-Aktivitäten und auch telefonische wie persönliche Sprechstunden – dennoch sind wir froh, unsere Wiener Seniorinnen und Senioren endlich wieder von Angesicht zu Angesicht begrüßen zu dürfen“, so Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.

Outdoor-Programm mit dem „KLUB+ im Freien“

Dynamisch und am Puls der Zeit: Die PensionistInnenklubs feiern heuer im Herbst ihr 75-jähriges Bestehen. Die Bedürfnisse der Klubmitglieder stehen seit jeher im Mittelpunkt, daher wird auch das Klubprogramm kontinuierlich angepasst. In der Pandemie wurde ein umfangreiches Outdoor-Programm gestaltet, das ab sofort zum Mitmachen einlädt.

„Wir nutzen die schöne Jahreszeit und haben dafür ein innovatives Klubkonzept ins Leben gerufen: den KLUB+ im Freien. Ein mobiler Klub, der durch Wien tourt und vielfältige Unterhaltung für Körper, Geist und Seele bietet. Wie etwa Lesungen und Yoga im Grünen, geführte Spaziergänge durch unser schönes Wien oder Tanzen und Nordic Walking in öffentlichen Parks“, so Madlena Komitova, Leiterin der Wiener PensionistInnenklubs.

Die Schanigärten der Klubs laden ebenfalls zum Verweilen und Plaudern sowie zum gemeinsamen Garteln ein. Außerdem bieten sie Raum für Bewegungseinheiten. Selbstverständlich müssen die Mitglieder der Wiener PensionistInnenklubs auch auf ihre kostenlose Klubjause nicht verzichten. Ein Covid-19-Präventionskonzept sorgt drinnen wie draußen für ein sicheres Miteinander.

Telefonische Anmeldung

Im Sinne der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen müssen sich KlubbesucherInnen vor einem Besuch und für die Teilnahme an Angeboten vorab telefonisch anmelden. Ganz einfach im jeweiligen Klublokal, online oder über die Hotline der PensionistInnneklubs. Diese ist Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr unter der Tel.-Nr.: 01 313 99-170 112 erreichbar. Ebenso muss ein Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr erbracht werden. Es gilt die allgemein bekannte 3-G-Regel: geimpft, getestet, genesen.

Die 150 PensionistInnenklubs für die Stadt Wien

Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser betreibt neben den 30 Häusern zum Leben auch die 150 PensionistInnenklubs für die Stadt Wien. Sie bieten Menschen in der Pension eine gute Möglichkeit, ihre Freizeit bunt und aktiv zu gestalten. Im Vordergrund stehen nicht nur Gemeinschaft und Spaß, in den PensionistInnenklubs wird auch großen Wert auf die Erhaltung und Förderung geistiger und körperlicher Gesundheit gelegt. Ziel ist es, die Zahl der gesunden und lebensfrohen Jahre zu erhalten und miteinander eine angenehme Zeit zu erleben.

Veranstaltungskalender Auf der Webseite der Wiener PensionistInnenklubs finden Sie alle Informationen zum Programm, den Standorten und Covid-19 Besuchsregeln. Herzlich willkommen! www.pensionistenklubs.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Horst Harlacher

Mediensprecher – Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Tel.: 01/31399 170231

E-Mail: horst.harlacher @ kwp.at