SOS-Familientipps: Jugendliche in schwierigen Zeiten stärken

Der Arbeitsmarkt verändert sich. Die Epidemie hinterlässt ihre Spuren. Wie können Eltern ihren jugendlichen Nachwuchs in dieser herausfordernden Zeit unterstützen?

Wien (OTS) - „Du verstehst das nicht!“, „Lass mich in Ruhe!“ oder einfach trotziges Schweigen – wenn Kinder in die Pubertät kommen, haben viele Eltern das Gefühl, sie nicht mehr richtig greifen zu können. Und das in einer Phase, in der wichtige Entscheidungen anstehen. „Viele Eltern fragen sich: Wird mein Kind seinen Platz im Leben finden? Diese Sorgen sind nicht nur ganz normal, sondern auch wichtig. Denn sich zu sorgen, bedeutet, sich zu kümmern“, so René Huber, Leiter der Ambulanten Familienarbeit von SOS-Kinderdorf in Tirol



Die Corona-Maßnahmen, das instabile Schuljahr und der angespannte Arbeitsmarkt haben den Druck auf Jugendliche noch weiter erhöht. Der Experte rät Familien, diesen Herausforderungen möglichst mit Zuversicht zu begegnen. Dabei hilft, sich gemeinsam mit dem Nachwuchs auf die Interessen und Stärken zu konzentrieren, aktiv zu bleiben und ein positives Weltbild vorzuleben



Ausführliche Anregungen gibt’s in den SOS-Familientipps.

