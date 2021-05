Die Bürgerlisten Linz stellen ihren Spitzenkandidaten vor.

Onur Uzunkaya tritt in Linz bei der Gemeinderatswahl am 26.9.2021 als Spitzenkandidat für die Bürgerliste Linz an.

"Offene, transparente und bürgernahe Politik nach Linz tragen, das ist die Motivation bei der Gemeinderatswahl in Linz als Spitzenkandidat für die Bürgerliste Linz, einem Mitglied der BLOÖ, anzutreten. Wir setzen uns für das Wohl der Bürger und Bürgerinnen ein, fordern soziale Gerechtigkeit, leistbares Wohnen und Chancengerechtigkeit in der Bildung." , so Onur.

Der gebürtige Linzer Onur Uzunkaya war seit 2014 für die Neos politisch aktiv. Dabei konnte er viel politische Erfahrung sammeln. Mit großem Engagement baute er die Linzer Organisation mit auf. Jetzt möchte er ohne Partei-Zwänge politisch mehr Verantwortung übernehmen und gründete am 14.04.2021 im TZ Perg im unteren Mühlviertel gemeinsam mit seinen MitstreiterInnen die Bürgerliste Linz. Mit dieser tritt er am 26. September als Spitzenkandidat in Linz bei der Gemeinderatswahl an.

Uzunkaya vertritt mit seiner Bürgerliste Linz auch die Bürgerlisten Oberösterreich (BLOÖ) und ist auch Mitglied im Landesvorstand der BLOÖ.

Der 1993 in Linz geborene Uzunkaya ist verheiratet und arbeitet bei der ÖBB. Er ist Fahrdienstleiter.

"Die Bürgerliste Linz setzt sich für das Wohl der Bürger und Bürgerinnen ein, fordert mehr soziale Gerechtigkeit, leistbares Wohnen und Chancengerechtigkeit in der Bildung. „Wir laden alle Linzerinnen und Linzer, die in Linz etwas verändern wollen, auf bei unserer Bürger-Bewegung mitzumachen" , so Uzunkaya.

Die Bürgerlisten Oberösterreich seien laut ihrem Landes-Obmann Dr. med. Martin Gollner ein Zusammenschluss von unabhängigen, regionalen Bürgerlisten. " Ziel ist es, die Zusammenarbeit neuer und politisch bereits etablierten Bürgerlisten im Gemeinderat, auf Bezirks- und auf Landesebene zu unterstützen. Es geht darum, Entscheidungen, die auf Ortsebene getroffen werden, auch auf Landesebene zu kommunizieren, mich freut sehr, dass die Bürgerliste Linz die Genehmigung zur Führung des schönen Stadtwappens der Landeshauptstadt bekommen hat." , so Gollner.

" Weiters werden bereits Seminare für alle Bürgerlisten angeboten. Oberösterreichweit haben sich bereits eine Vielzahl von Bürgerlisten zusammengeschlossen, jetzt ist auch die Bürgerliste Linz mit Onur Uzunkaya dazu gestoßen. " erklärt Gollner.

Die Bürgerlisten Linz und Oberösterreich sind eine ideale Plattform, um sich intensiv über regionale, aber auch überregionale Themen auszutauschen. Sie sind ein hervorragender Ideen-Pool, und ausgezeichnete Orte sich zu Vernetzen.

„Es ist das soziale Engagement, das eine Gesellschaft zu einer Gemeinschaft macht, und Zusammenhalt schafft. Die Bürgerlisten Oberösterreich sind es, die ohne parteipolitische Scheuklappen für die Menschen in unserem wunderschönen Land da sind. Wir freuen uns über unser Team und rufen zu neuen Taten in Linz auf um Linz voranzutreiben.“, so Onur Uzunkaya.

3. Pressekonferenz der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ

Vorstellung der SpitzenkandidatInnen der Bürgerlisten OÖ

Vorstellung des Spitzenkandidaten der Bürgerlisten Linz

Vorstellung des Wirtschaftssprecher der BLOÖ



Zusatzausstellung des Donauverein

Datum: 01.07.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal A, nummerierte Platzkarten werden rechtzeitig ausgesendet

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.buergerlisten-ooe.at

Rückfragen & Kontakt:

Büro der Bürgerlisten Linz

4722 Peuerbach Maria-Zieglerstraße 1



Onur Uzunkaya

Franzosenhausweg 13

4030 Linz

0680 2212660