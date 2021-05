Ö1-Publikum wählt Hans-Gratzer-Publikumspreis 2021

Wien (OTS) - Heute (20.5.) startet die Wahl zum Hans-Gratzer-Publikumspreis 2021. In Kooperation mit dem Schauspielhaus Wien haben Ö1-Hörer/innen die Möglichkeit, bis 27. Mai aus fünf Hörstücken ihr Lieblingsstück zu wählen. Unter

https://oe1.orf.at/hansgratzerstipendium können die Stücke angehört

werden sowie für den Favoriten gevotet. Am 6. Juni werden im „Ö1 Kunstradio“ (23.00 Uhr) die diesjährigen Hans-Gratzer-Texte und der Publikums- sowie der Jurypreis präsentiert.

Das Hans-Gratzer-Stipendium wird seit 2008 vom Schauspielhaus Wien ausgeschrieben, benannt ist es nach dessen Gründer, dem Schauspieler und Regisseur Hans Gratzer. 2021 war die Ausschreibung mit dem Themenfeld „Care“ verknüpft und es wurden unter anderem folgende Fragen gestellt: Wer macht die unbezahlte Care-Arbeit? Wer hat die Ressourcen Sorgenetze zu flechten? Inwiefern schafft Kunst Empowerment für die Unterdrückten? Ausgewählt wurden aus den zahlreichen Einsendungen die Autor/innen Antigone Akgün, Natalie Baudy, Hannah Bründl, Annalisa Cantini und Mazlum Nergiz. In zwei Schreibworkshops unter der Leitung des Dramaturgen und Dramatikers Necati Öziri wurde an den Texten gearbeitet. Daraus entstanden in Zusammenarbeit mit den Regie- und Schauspiel-Studierenden des Max Reinhardt Seminars sowie mit Ensemblemitgliedern des Schauspielhauses Wien fünf kurze Hörstücke. Die Regie übernahmen Lukas Michelitsch, Azelia Opak, Olivia Scheucher, Ira Süssenbach, Bianca Thomas und Fritzi Wartenberg. Einer der fünf Stückentwürfe wird mit dem Jurypreis – vergeben von Edith Draxl (Leiterin DRAMA FORUM von uniT Graz), Lucie Ortmann (Leitende Dramaturgin Schauspielhaus Wien) und Tomas Schweigen (Künstlerischer Leiter Schauspielhaus Wien) mit Necati Öziri in beratender Funktion - prämiert und in der Spielzeit 2021/22 zur Uraufführung gebracht.

Der Hans-Gratzer-Publikumspreis 2021 wird in einer erstmaligen Kooperation zwischen Ö1 und Schauspielhaus Wien vom Ö1-Publikum vergeben, verbunden ist er mit einer szenischen Lesung des fertigen Stücks im Schauspielhaus Wien. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/hansgratzerstipendium.

