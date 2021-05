Kurz-Verfahren – Deutsch: „Immer mehr Gegenwind für Kurz auch aus ÖVP-Reihen“

Hälfte der Bevölkerung für Kurz-Rücktritt bei Anklageerhebung – Druck auf Kurz steigt, prominente ÖVPler wie Mitterlehner, Palfrader, Walser gehen auf Distanz zu Kurz

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist in der Causa Kurz klar: „Für Sebastian Kurz, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Falschaussagen ermittelt, wird es immer enger. Laut einer aktuellen Umfrage will rund die Hälfte der Bevölkerung, konkret 47 Prozent der Befragten, den Rücktritt von Kurz, wenn es zu einer Anklageerhebung kommt. Und auch der Druck aus den ÖVP-Reihen auf Kurz steigt und steigt. Nachdem bereits der ehemalige ÖVP-Chef Mitterlehner scharfe Kritik an Kurz geäußert hat und Kurz wörtlich einen ‚problematischen Umgang mit der Wahrheit‘ bescheinigt hat, gehen jetzt auch prominente ÖVP-Politiker*innen wie Landesrätin Palfrader und der Tiroler Wirtschaftskammer-Präsident Walser auf Distanz zu Sebastian Kurz“, ortet Deutsch „gehörigen Gegenwind für Kurz auch aus ÖVP-Reihen“. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass die ÖVP-Landeshauptleute erst nach internen Beratungen von über einem Tag bereit waren, Kurz die Mauer zu machen – „und auch das erst auf Anfrage einer Tageszeitung“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Dass ausgerechnet die Vorsitzende des ÖVP-Ethikrats Waltraud Klasnic jetzt, wo die ÖVP in einer Reihe von Skandalen und Ermittlungsverfahren versinkt, zur Causa Kurz und zu Werten wie Anstand, Ehrlichkeit und Verantwortung schweigt, ist für Deutsch bezeichnend: „Der mit viel Tamtam ins Leben gerufene Ethikrat der ÖVP ist ganz offensichtlich wie so vieles in der Kurz-ÖVP nur eine Show-Partie, ein zahnloser Papiertiger“, so Deutsch, der Klasnic auffordert, endlich Stellung zu nehmen. (Schluss) mb/bj

