Weltbienentag: "Bee-o-Meter", der smarte Bienenstock liefert Daten zu Honigbienenvölkern.

Der Bee-o-Meter, ein smarter Bienenstock, wird erstmals öffentlich, am Universalmuseum Joanneum im Rahmen des Weltbienentages vorgestellt

Graz (OTS) - Um Imker*innen die Arbeit zu erleichtern, wurde der Bee-o-Meter entwickelt: Dieser smarte Bienenstock verfügt über einen visuellen Sensor, der ein- und ausfliegende Bienen in Echtzeit zählt. Außerdem erkennt er, wenn alle Bienen gleichzeitig als Schwarm ausfliegen. Werden über den 5G-Livestream Unregelmäßigkeiten erkannt, können Imker*innen sofort gegensteuern. In der Dauerausstellung des Naturkundemuseums – im Raum „Biodiversität vor der Haustür“ – wurde ein Monitor installiert, auf dem Besucher*innen den Livestream aus dem Bee-o-Meter verfolgen können. Die Daten werden aus dem Park des Schlosses Eggenberg übertragen, wo der mit ausgeklügelter Technik ausgestatteteBienenstock steht. Die erfassten Bienenflugdaten werden zur Analyse geteilt, und so können anhand regionaler Statistiken Vitalität und Aktivität von Honigbienenvölkern einer Region dokumentiert werden.

Matthias Baldermann, CTO von Drei Österreich: “Der Bee-o-Meter ist ein wertvoller Showcase, der die Vorteile von Echtzeit-Video, künstlicher Intelligenz (AI) und 5G in sich vereint. Während von Drei Österreich die Expertise für Netzwerkplanung und Vernetzung stammt, kommen von ZTE die 5G Core und Radio Technologien sowie 5G CPE. Unser Partner IoT40 implementierte die Bienenstock Hardware und erstellte das AI Training für den 5G Bee-o-Meter.”

Wolfgang Paill, Leiter des Naturkundemuseums, zeigt sich erfreut über die Kooperation. Anlässlich des Weltbienentages am 20. Mai betont er: „Die Hauptursachen des globalen Bienensterbens sind der Verlust von Lebensräumen und Nahrungsgrundlagen aufgrund von Intensivierung der Landwirtschaft und Bodenversiegelung sowie der Einsatz von Umweltgiften.“

„Der Eggenberger Schlosspark kann auch dabei seine wichtige Rolle als kostbare grüne Oase inmitten eines schnell wachsenden Stadtbezirks dokumentieren,“ ergänzt die Leiterin von Schloss Eggenberg, Barbara Kaiser. Er dient als wichtiger Rückzugsort für verschiedenste Vogelarten, Kleintiere und Insekten. Die Eggenberger Bienen erfüllen eine wichtige Rolle beim Erhalt dieses kostbaren Lebensraums.

Foto Bienenstock mit "Bee-o-Meter" im Schlosspark Eggenberg, Foto: Universalmuseum Joanneum/D. Stemmer

Das Bienenvolk im „smarten Bienenstock“ wird voraussichtlich bis in den Spätherbst Honig produzieren und ist so lange mit dem Bee-o-Meter ausgestattet. Der am Standort produzierte Honig, der Eggenberger Schlosshonig von der Bio-Imkerei Stemmer, ist im Museumsshop des Schlosses Eggenberg oder unter www.schlosshonig.at erhältlich.

Der Weltbienentag weist auf die Bedeutung von Bienen – sowohl der Honigbiene als auch der zahlreichen Wildbienenarten – hin, die durch ihre Bestäubungstätigkeit wichtig für die Biodiversität und die Funktion der Ökosysteme, aber auch die Produktion unserer Nahrungsmittel sind.

Weitere Infos finden Sie unter:

www.naturkunde.at

www.bee-o-meter.at

Über das Universalmuseum Joanneum.

Das Universalmuseum Joanneum ist Österreichs ältestes und zweitgrößtes Museum. Es wurde 1811 von Erzherzog Johann dem Land Steiermark mit dem Auftrag gestiftet, Zeugnisse der Natur, Kunst und Kultur des Landes zu sammeln und zu erforschen, um damit die geistige und technologische Entwicklung der Steiermark aktiv zu fördern.

Heute umfassen die 21 Sammlungen des Universalmuseums Joanneum rund 4,9 Millionen Objekte. Als Gedächtnis und Realienarchiv der Steiermark bilden sie eine vielseitige Grundlage für unsere Ausstellungen, die an 13 architektonisch wertvollen Museumsstandorten präsentiert werden. Die universale Vielfalt unserer Sammlungen nutzen wir, um über fachliche und geografische Grenzen hinweg aktuelle Fragen im wissenschaftlichen und künstlerischen Kontext zu diskutieren.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz. Mehr auf www.drei.at

