Instagram vs. Reality am Bauernhof und Fleisch aus dem Reagenzglas am 21. Mai um 15.40 Uhr in „Fannys Friday“

Anschließend: „Fannys Friday Doku“ zur Pille für den Mann und weiteres Programm für junge Erwachsene

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 21. Mai 2021, widmet sich „Fannys Friday“ um 15.40 Uhr in ORF 1 folgenden Themen: Ein Leben als Bäuerin – Wie sieht das in der Realität aus? Wie intelligent sind Schweine und sind Lebensmittel aus dem Müll genießbar? Außerdem: Martin Moder sieht sich Fleisch aus dem Reagenzglas an. In der anschließenden „Fannys Friday Doku“ stellt sich die Frage: „60 Jahre Pille – Wann kommt die Pille für den Mann?“. Danach widmet sich „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ verletzten Wildtieren und anderen Exoten, bevor die neue Folge „Quick Science – Wissen in 3 Minuten“ den „Thatcher“-Effekt erforscht und „Ausgetrickst“ mit einer magischen neuen Ausgabe an den Start geht.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.40 Uhr)

Ein Leben als Bergbäuerin – Instagram vs. Realität: Kühe kuscheln und heile Welt. Am Foto sieht es so einfach aus. Doch wie viel hat das vermittelte Bild mit der Realität zu tun? Instagrammerin „Frau Freudig“ gibt einen Einblick in ihr Leben am Bergbauernhof. Außerdem:

Wie intelligent sind Schweine? Im Freiluftforschungslabor in Niederösterreich geht’s nicht ums Schnitzel, sondern um die grauen Zellen der Tiere. Danach: Lebensmittel im Müll – Kleines Datum mit (zu) großer Wirkung. Etwa 500.000 Tonnen Lebensmittelabfälle fallen in Österreichs Haushalten pro Jahr an. Doch bei weitem nicht alle dieser Lebensmittel sind ungenießbar. Molekularbiologe Martin Moder sieht sich Fleisch aus dem Reagenzglas an. Noch sind Lebensmittel aus Zellkulturen teuer und aufwendig. Aber das Steak ohne Schlachten ist unseren Tellern nahe.

„Fannys Friday Doku: 60 Jahre Pille – Wann kommt die Pille für den Mann?“ (16.10 Uhr)

Am 18. August 1960 wurde in den Vereinigten Staaten die erste Antibabypille auf den Markt gebracht. Sie galt als ein Stück Emanzipation, war der Anfang einer Revolution und trug zur sexuellen Befreiung der Frau bei. Heute gibt es über 250 verschiedene Pillensorten für die Frau, aber keine einzige Pille für den Mann. Dieser Fragestellung widmet sich Kirsten Esch in ihrer Dokumentation. 2012 stellte die WHO eine große Studie ein, da zehn Prozent der Männer nach der Verabreichung eines Testosteron-Präparats über Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und Gewichtsverlust klagten. Nebenwirkungen, mit denen Frauen seit über 60 Jahren zu kämpfen haben. An diesem Punkt stellt sich eine gesellschaftliche Frage. Weltweit forschen Wissenschafterinnen und Wissenschafter an der Pille für den Mann, doch seit Jahrzehnten ist die Antwort gleichbleibend:

Wir sind nur fünf Jahre entfernt von der Pille für den Mann.

„Das Waisenhaus für wilde Tiere“, „Quick Sience“ und „Ausgetrickst“ Auch nach der „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 16.35 Uhr stattet „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ der weitläufigen Tierrettungsstation „Harnas“ am Rande der Kalahari-Wüste einen Besuch ab. In einer neuen Folge „Quick Sience“ (17.10 Uhr) wird dem „Thatcher“-Effekt auf den Grund gegangen. Anschließend kann sich Jung und Alt auf eine neue Folge von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Darin zu sehen eine Eiscreme-App, die jedes gewünschte Topping aufs Eis zaubert. Andi Knoll ist wie gewohnt als Eric zu hören.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at