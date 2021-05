Aviso: Pressegespräch zur Zukunftsdebatte im Haus der EU

Pressegespräch: Debatte zur Zukunft Europas: Welche Themen sind aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger in Österreich prioritär?

Wien (OTS) - Die Europäische Kommission und die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) bringen Schwung in die Debatte über die Zukunft Europas: Seit 9. Mai 2021 suchen Martin Selmayr, Vertreter der Kommission in Österreich, und Paul Schmidt, ÖGfE-Generalsekretär, klimafreundlich per Rad, Bahn oder Videokonferenz das Gespräch über Europa vor Ort in allen neun Bundesländern Österreichs, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Dialog mit Jugendlichen liegt. Was erwarten sich die Bürgerinnen und Bürger in Österreich von der Europäischen Union? Welche Themen müssen aus ihrer Sicht jetzt dringend angegangen werden? Das war auch Thema einer aktuellen Umfrage, die zum Auftakt des vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderten Projekts „Die EU-Zukunftsdebatte in den österreichischen Bundesländern“ durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse der Umfrage sowie der Fahrplan der Bundesländertour der Europäischen Kommission und der ÖGfE sind Thema eines Pressegesprächs am 26. Mai, um 10.00 Uhr, im Haus der Europäischen Union.

Gesprächspartner:

Paul Schmidt , Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik

, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik Martin Selmayr , Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich Herwig Hösele, Kuratoriumsvorsitzender des Zukunftsfonds der Republik Österreich

Wir würden uns freuen, wenn Zeit und Interesse besteht, und bitten um Anmeldung per Email an comm-rep-vie-presse @ ec.europa.eu

Pressegespräch zur Zukunftsdebatte im Haus der EU

Datum: 26.05.2021, 10:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

