TUI nimmt weiteren Zusatzflug nach Kreta ins Programm

Erste Flieger im Mai & Juni bereits ausgebucht / Sicherheit & Flexibilität heuer besonders wichtig.

Wien (ots) - Der Wunsch zu reisen ist groß. "Seit der Ankündigung über die Lockerungen der Reisebeschränkungen sind die Buchungen stark gestiegen", sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. Das gilt besonders für Reisen nach Griechenland. "Unsere Flüge nach Griechenland sind im Juni schon vielfach ausgebucht. Auch auf unserem Zusatzflieger am 29. Mai nach Kreta, den wir vor zwei Wochen aufgrund der gestiegenen Nachfrage ins Programm genommen haben, sind nur noch Restplätze verfügbar. Daher haben wir entschieden, einen weiteren Flug mit Austrian Airlines am 29. Mai von Wien nach Kreta anzubieten." Der neue Flug von Wien nach Kreta ist ab sofort buchbar.

"Die Reiselust und das Fernweh der Österreicherinnen und Österreicher kehrt zurück - der Kompass schlägt eindeutig Richtung Süden. Wir freuen uns, dass wir mit TUI Österreich einen weiteren Vollcharter zum Abheben und unsere gemeinsamen Kunden in den langersehnten Urlaub bringen können", so Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl.

Bereits zu Jahresbeginn hatte sich abgezeichnet, dass Griechenland auch heuer die Nase vorn haben wird. "Griechenland hat schon im letzten Jahr erfolgreich unter Beweis gestellt, dass sicherer Urlaub mit hohen Gesundheitsstandards möglich ist", sagt Gottfried Math. Nun wurde auch die Rückreise nach Österreich erleichtert, die Quarantänepflicht für Getestete, Genesene und Geimpfte ist gefallen. Für die Einreise nach Griechenland benötigen Urlauber derzeit einen negativen PCR-Test, der nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt oder den Nachweis einer vollständigen Impfung, die mindestens 14 Tage vor Einreise abgeschlossen wurde.

Insbesondere von Familien werden die griechischen Inseln nachgefragt. Die großen Inseln Kreta, Rhodos und Kos liegen in der Beliebtheit vorne und bieten das umfangreichste Angebot. Diesen Sommer sind aber auch kleinere Inseln gefragt, wie etwa Karpathos und Zakynthos, die noch als Insidertipp gelten. Insgesamt hat TUI in Griechenland über 4.500 Hotels im Programm. Besonders beliebt sind die sechs Clubs von Robinson und TUI Magic Life sowie die fast 40 Markenhotels von TUI Blue, TUI Kids Club und TUI Suneo, als auch die Hotels der Ketten Grecotel und Atlantica. Darüber hinaus bietet TUI viele kleine, familiengeführte Hotels an.

Sicherheit und Flexibilität bei der Reiseplanung besonders wichtig

Bei der Buchung sind Sicherheit und Flexibilität aktuell besonders wichtig. TUI hat daher den Flex-Tarif eingeführt. Urlauber:innen haben damit die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise Flugpauschalreisen gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Im Falle einer Stornierung erhalten Kunden den gesamten Reisepreis inklusive Flex-Tarif erstattet. Das wird gut angenommen: Über 80 Prozent aller Neubuchungen sind aktuell Buchungen mit Flex-Tarif.

Für größtmögliche Sicherheit ist bei allen TUI Reisen außerdem ein kostenloser Covid-Protect-Reiseschutz automatisch inkludiert. Dieser Reiseschutz deckt auch im Fall einer Reise in ein Risikogebiet die entsprechende Versorgung ab und umfasst unter anderem einen virtuellen Arztbesuch, Covid-Test, Rückfluggarantie sowie Hotel- und Behandlungskostenübernahme.

Preisbeispiele*

Eine Woche im TUI Magic Life Candia Maris kostet am 29. Mai mit Flug ab Wien im Doppelzimmer auf Basis All inclusive ab 899 Euro.

Eine Woche im Vier-Sterne Royal Belvedere Hotel kostet am 29. Mai mit Flug ab Wien im Doppelzimmer auf Basis All inclusive ab 499 Euro.

Eine Woche im Fünf-Sterne Annabelle Beach Resort kostet am 29. Mai mit Flug ab Wien im Doppelzimmer auf Basis All inclusive ab 599 Euro.

Eine Woche im TUI Blue Aquila Elounda Village kostet am 29. Mai mit Flug ab Wien im Doppelzimmer mit Halbpension ab 799 Euro pro Person.

Eine Woche im Robinson Ierapetra kostet am 29. Mai mit Flug ab Wien im Doppelzimmer mit Vollpension ab 1. 489 Euro pro Person.

*Mit dem Aktionscode STRAND150 sparen TUI Gäste bei Buchung ausgewählter Hotels bis 25. Mai bis zu 150 Euro pro Person.

Voraussichtliche Flugzeiten:

29.05.2021 Wien - Kreta OS 2003 10:30 - 14:00

05.06.2021 Kreta - Wien OS 9012 12:30 - 14:05

Informationen und Buchung in jedem guten Reisebüro und auf www.tui.at/erstflug.

Alle Pressemeldungen und Bilder finden Sie auf http://presse.tui.at.

Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Limpel

Patrizia Weinberger

Unternehmenskommunikation TUI Österreich

Telefon: +43 50 884 - 5883

presse @ tui.at

presse.tui.at