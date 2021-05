Monika Vana wird Delegierte zur EU-Zukunftskonferenz

Gemeinsam mit gelosten Bürger*innen EU-Reformen anstoßen

Wien/Brüssel (OTS) - Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, wird als Delegierte der Fraktion Grüne/EFA am Plenum der Konferenz zur Zukunft Europas teilnehmen. Insgesamt besteht das Plenum der Zukunftskonferenz aus Delegierten aus Europaparlament, Rat, EU-Kommission, nationalen Parlamenten, Ausschuss der Regionen, Wirtschafts-und Sozialausschuss, Sozialpartnern sowie 108 gelosten Bürger*innen.

Vana: “Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den Bürger*innen, die sicherlich frischen Wind in die Europapolitik bringen werden. Wir werden die Konferenz dazu nutzen, gemeinsam Ideen für eine solidarische Zukunft Europas auszuformulieren und konkrete Reformvorschläge zu machen. Wir dürfen einzelnen Mitgliedstaaten nicht länger ein Vetorecht im Rat einräumen, mit dem sie sozial-und steuerpolitische Fortschritte in der EU blockieren können. Die EU braucht dringend mehr Kompetenzen im Gesundheitsbereich und endlich ein Netz an verbindlichen sozialen Mindeststandards. Nutzen wir diese Konferenz, um die europäische Integration voranzubringen und die EU zu einer echten Sozialunion zu machen!”

Die erste Plenarsitzung wird voraussichtlich Mitte Juni in Straßburg stattfinden. Bürger*innen können sich auf der Plattform https://futureu.europa.eu/ mit ihren Ideen und Veranstaltungen bei der Konferenz einbringen.

