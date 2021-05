FMK: Markt-/Verkehrsdaten 2020 / Stresstest Corona: Fast 3 Milliarden GB mobiles Datenvolumen und fast 30 Milliarden Gesprächsminuten

„Unterricht wäre ohne Smartphones und Tablets nicht möglich gewesen“

Wien (OTS) - - Markt- und Verkehrsdaten

Anzahl aktiver SIM-Karten um eine Mio. auf 18,2 Mio. gestiegen

Gesprächsminuten: Österreich telefonierte 29,1 Mrd. Minuten mobil – Plus 7 Mrd.

Mobiles Datenvolumen um eine knappe Milliarde auf 2,84 Mrd. gestiegen

Gesamtumsatz mit -0,5% annähernd gleich, EBITDA mit plus 1,0% ggü. 2019

- FMK-Umfrage unter LehrerInnen

„Smartphones und Tablets haben sich in Corona-Zeiten zu einer psychischen Stütze entwickelt“

Umfangreiches online Unterrichtsmaterial des FMK auf lehrer.at/handy



- Online-Info-Portal des FMK

FMK stellt qualifizierte Informationen zum Thema 5G unter 5ginfo.at zur Verfügung





Markt- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunkindustrie 2021

Umsatz und EBITDA annähernd unverändert

Nach einer sehr guten Entwicklung in den vergangenen Jahren hat ist der Gesamtumsatz 2020 auf hohem Niveau annähernd gleich geblieben. „Österreichs Mobilfunknetzbetreiber konnten früh gegensteuern und drohende Verluste, etwa ausfallende Roaming-Erträge, gut kompensieren“, erklärt Alexander Stock, Präsident des Forum Mobilkommunikation und CTO der A1 Telekom Austria AG. „Wir sind“, so Stock weiter, „stabil durch die Krise gegangen“.

Der Gesamtumsatz von EUR 4,774 Mrd. liegt mit - 0,5% nur knapp unter dem Umsatz des Vorjahres, das Gesamt-EBITDA blieb EUR 1,810 Mrd. (plus 1,0%) leicht über dem Vorjahresniveau.

Es tut sich was im SIM-Karten-Sektor: 18,2 Mio. SIM-Karten im Umlauf

Zum Stichtag 31.12.2020 befanden sich in Österreich exakt 18.162.777 aktive SIM-Karten im Umlauf. Das bedeutet, dass die Anzahl der SIM-Karten gegenüber dem Vorjahr um rund eine Million weiter zugelegt hat. Der Sprung von ca. 14 Millionen im Jahr 2017 auf über 18 Millionen bildet die laufende Entwicklung von M2M-Anwendungen ab.

Zu Corona-Zeiten: ÖsterreicherInnen telefonierten 29,1 Mrd. Minuten im Mobilfunknetz

Eigentlich hatte Österreich seine „Reiseflughöhe“ mit etwa 22 Milliarden Telefonier-Minuten schon 2016 erreicht, seitdem hat sich diese Zahl kaum mehr verändert. 2020 kam es Corona-bedingt zu einem Rekord-Anstieg. Während der Lockdowns selbst stieg der Tagesdurchschnitt um bis zu 81% an. Insgesamt wurden im Jahr 2020 29,1 Mrd. Minuten mobil telefoniert, ein Wert, der unter „normalen Umständen“ wohl nie erreicht worden wäre. Stock erläutert: „Während der Lockdowns befanden sich viele Menschen im Home-Office. Bedenkt man, dass weniger als die Hälfte aller Privathaushalte über einen Festnetz-Anschluss verfügen, ist die Ursache für diesen enormen Anstieg schnell klar.“

Fast 3 Mrd. GB Daten via Mobilfunk

Seit der Einführung mobiler Breitbandtechnologien wie zuletzt mit LTE wuchs das über Mobilfunknetze übertragene Datenvolumen jährlich signifikant. 2020 konnte eine Steigerung auf annähernd 3 Milliarden GB mobil übertragener Daten gemessen werden. „Zu dieser Entwicklung hat natürlich auch Corona beigetragen“, so Stock, „dies zeigt, wie wichtig der Ausbau von 5G ist, um die LTE-Netze zu entlasten!“

LehrerInnen-Umfrage

Drei Viertel aller LehrerInnen nutzen das Smartphone auch beruflich

Das FMK beauftragte MAKAM Research mit einer Umfrage unter LehrerInnen. „Der Grundtenor der Ergebnisse“, so Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK, „war zwar erwartbar, die Ausprägung hat aber sogar uns überrascht.“

So gaben 76% aller befragten LehrerInnen an, seit vorigem Jahr das Smartphone auch beruflich zu nutzen, 2015 waren das gerade erst mal 40%.

Unterricht wäre ohne Smartphones und Tablets zu Corona-Zeiten fast unmöglich gewesen

Die totalen Lockdowns in den Schulen sorgten auch für eine deutliche Änderung der Haltung von Österreichs LehrerInnen gegenüber digitalen Unterrichtsmitteln: Während 2015 etwa 78% die Integration von Smartphones in den Unterricht noch ablehnten, sagen heute rund 84%, dass der Unterricht ohne Smartphones gar nicht oder nur sehr schwer möglich gewesen wäre.

Smartphones und Tablets sind „psychischen Stütze“ während des Lockdowns

71% aller LehrerInnen gaben an, dass die Sozialen Netzwerke via Smartphones und Tablets während der Isolation eine „psychische Stütze“ sind. „Das ist“, so kommentiert Kropik das Umfrageergebnis, „insofern interessant, als dass in der breiten Öffentlichkeit meist eine gegenteilige Meinung herrscht, die wir aus Erfahrung aber nicht teilen!“ Tatsächlich wurde die bisher breite Ablehnung der Integration von Smartphones in den Unterricht damit argumentiert, dass ein „Verlust der Sozialen Kompetenz“ befürchtet werde.

Online-Unterrichtsmaterial unter lehrer.at/handy

Das FMK bietet umfangreiches, interdisziplinäres Unterrichtsmaterial in mehreren aktualisierten Modulen unter lehrer.at/handy für die 7te und 8te Schulstufe abrufbar ist.

Die mit der Nutzung von Smartphones verbundene Verantwortung stellt Kinder und Jugendliche vor große Herausforderungen. Das sehr umfangreiche Unterrichtsmaterial soll SchülerInnen zu informierten Nutzern des Mobilfunks machen. Die einzelnen Module sind für den Einsatz im interdisziplinären Unterricht konzipiert und ermöglichen eine kritische Auseinandersetzung mit den neuen digitalen Medien.

Mehr Info zu 5G unter 5ginfo.at

Der Ruf nach mehr Informationen zum Thema 5G ist in den letzten Wochen wieder lauter geworden.

Das Forum Mobilkommunikation stellt unter 5ginfo.at die wichtigsten Informationen rund um das Thema 5G-Mobilfunk zur Verfügung.

Dieses Infoportal bietet alles Wichtige zu den Themenkreisen Technik, Wissenschaft, Netzausbau und Personenschutz in leicht verständlicher Form, auch um den derzeit überbordenden Falschinformationen zum Thema 5G entgegenzuwirken.

