oe24.TV steigert sich am Öffnungs-Tag auf 2,6 Prozent Marktanteil (12-49)

Wieder neuer Seher-Rekord: oe24.TV hatte gestern zehn Mal (!) so hohen Marktanteil wie nächstgrößter österreichischer News-Sender

Wien (OTS) - Am gestrigen Öffnungs-Tag von Gastronomie und Kultur erreichte Österreichs Nachrichten-TV-Sender oe24.TV den nächsten Zuseher-Rekord: Gestern hatte oe24.TV bereits einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Werbe-Zielgruppe (12-49) und kam damit auf Platz 9 aller in Österreich empfangbaren privaten TV-Sender.

Auch gestern Vormittag war oe24.TV zwischen 11 und 12 Uhr wieder das am meisten gesehene TV-Programm im Land und erreichte Spitzenwerte von bis zu 16 Prozent Marktanteil (Werbe-Zielgruppe 12–49).

FELLNER! LIVE hatte gestern Abend 168.000 Zuseher (NRW 12+) und beim Duell Cap-Westenthaler bis zu 3,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen gestern 350.000 Österreicher oe24.TV (NRW 12+).

Besonders überraschend ist der Vorsprung, den oe24.TV mittlerweile gegenüber allen anderen Nachrichten-TV-Sendern am österreichischen Markt hat: Gestern hatte oe24.TV mit seinem Marktanteil von 2,6 Prozent bereits einen zehn Mal (!) so großen Marktanteil wie der nächstgrößte österreichische News-TV-Sender mit 0,25 Prozent (12-49 J.).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene vorläufig gewichtet; Spitzenwerte 11.00-11.15 bzw. 22.30-22.45 (12+, Fellner! Live); 168.000 Zuseher von 21.00-23.30 Uhr

