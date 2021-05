Saisonbeginn bei der WolfgangseeSchifffahrt am 21. Mai

Neu: „5-Schätze-Ticket“ für alle Salzburg AG Tourismus Attraktionen

Salzburg (OTS) - Pünktlich zum verlängerten Pfingstwochenende sticht Österreichs größte Binnenseeflotte wieder täglich in See. Auch die Himmelspforte und das Hotel Schafbergspitze am Schafberg öffnen am 21. Mai wieder ihre Pforten. Mit der WolfgangseeSchifffahrt sind ab 21. Mai wieder alle fünf touristischen Attraktionen der Salzburg AG Tourismus in Betrieb: SchafbergBahn und WolfgangseeSchifffahrt im Salzkammergut sowie FestungsBahn, Museum WasserSpiegel und MönchsbergAufzug in der Stadt Salzburg. Das neue „5-Schätze-Ticket“ bietet jährlich eine Saison lang die Möglichkeit, alle Attraktionen neu zu entdecken.

Mit dem Neustart des Tourismus in Österreich sind endlich wieder alle fünf Attraktionen der Salzburg AG Tourismus geöffnet: Ab 21. Mai lädt auch die WolfgangseeSchifffahrt wieder zum täglichen Hop on/Hop off an sieben Haltestellen rund um den kristallklaren See. Angesteuert werden die Orte Strobl, St. Wolfgang und St. Gilgen und noch einige schöne Ecken mehr. Elegante Jugendstilvillen, das Mittagsläuten der berühmten Wallfahrtskirche und der Blick auf die umliegende Bergwelt versprechen Salzkammergut-Feeling pur!

Ebenfalls geöffnet ist die SchafbergBahn: Hoch über dem Wolfgangsee erhebt sich der markante Schafberg mit seiner 300 Meter hohen, steil abfallenden Nordwand. Die SchafbergBahn führt seit über 128 Jahren bis auf 1.732 Meter Seehöhe und eröffnet Ausflüglern, Na-turliebhabern und Wanderern ein überwältigendes 360-Grad-Panorama. Ab 21. Mai bieten am Gipfel des Schafbergs die Himmelspforte und das Hotel Schafbergspitze wieder regionale Schmankerln an. Die Himmelspforte bietet bis auf Weiteres Take-Away Angebote, die bei traumhaften Ausblicken am Schafberg konsumiert werden können.

Daniela Kinz, Co-Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus: „Endlich geht es wieder los. Wir blicken mit großer Zuversicht in die kommenden Sommermonate und freuen uns, einige der beliebtesten Ausflugsziele Österreichs wieder für unsere Gäste öffnen zu dürfen. Mit unserem neuen 5-Schätze-Ticket bieten wir erstmals auch die Möglichkeit, alle unsere fünf Attraktionen im Salzkammergut und in der Stadt Salzburg zum Vorzugspreis mit nur einem Ticket zu besuchen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Ticket sowohl für Einheimische als auch für ausländische Gäste einen tollen Mehrwert bieten und lade alle ein, ihren Urlaub heuer in einer der schönsten Regionen Österreichs zu verbringen.“

In Salzburg machen FestungsBahn, WasserSpiegel und MönchsbergAufzug den Mönchs-berg zum echten Erlebnisberg. Die FestungsBahn und der MönchsbergAufzug bieten eine wunderbare Möglichkeit, in Sekundenschnelle die Stadt hinter sich zu lassen und in das grüne Naturjuwel im Herzen der Altstadt einzutauchen. Vor allem ein Besuch im interaktiven WasserSpiegel ist dabei sehr zu empfehlen. Auf informative und unterhaltsame Art bietet das Wassermuseum am über 70 Jahre alten Trinkwasser-Hochbehälter interessante Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der Salzburger Trinkwasserversorgung. Seit 19. Mai ist auch die Festung Hohensalzburg wieder geöffnet und die FestungsBahn bringt in nur 54 Sekunden ihre Gäste zum markanten Wahrzeichen der Stadt.

Auf zur großen Schatzsuche am verlängerten Wochenende

Mit dem neuen 5-Schätze-Ticket können Schatzsucher alle fünf Attraktionen in Salzburg und dem Salzkammergut ganz neu entdecken. Alle Erlebnisse können unabhängig voneinander innerhalb einer Saison (ausgenommen Adventfahrten der SchafbergBahn und WolfgangseeSchifffahrt) bis 31. Jänner 2022 eingelöst werden.

Inkludierte Leistungen:



Berg- und Talfahrt mit der SchafbergBahn

WolfgangseeTicket der WolfgangseeSchifffahrt (ermöglicht den einmaligen Ein- und Ausstieg je Anlegestelle)

Basic Ticket der FestungsBahn und der Festung Hohensalzburg (Berg- und Talfahrt mit der FestungsBahn sowie den Eintritt ins Burgareal, in das Festungsmuseum, in den Panoramaturm sowie das Zeughaus)

Berg- und Talfahrt mit dem MönchsbergAufzug

Eintritt in den WasserSpiegel

Preise:



Erwachsene: € 72,00

Kinder: € 36,00

Familien: € 165,00

Kontaktlos Tickets kaufen: Online Tickets

Tickets für alle Attraktionen erhalten Sie auch kontaktlos online unter salzburg-bahnen.at



Öffnungszeiten

Aufgrund der Corona Bestimmungen sind unsere Öffnungszeiten bis auf Weiteres:

Salzkammergut



SchafbergBahn: ab 21. Mai 2021 täglich laut Fahrplan

WolfgangseeSchifffahrt: ab 21. Mai 2021 täglich laut Fahrplan

Stadt Salzburg



FestungsBahn: ab 19. Mai 2021 täglich von 09.00 – 18.00 Uhr

MönchsbergAufzug: ab 19. Mai Montag von 08.00 - 18.00 Uhr und Dienstag – Sonntag von 08.00 – 22.00 Uhr

WasserSpiegel: Freitag – Sonntag von 10.00 – 16.00 Uhr sowie zusätzlich am 24. Mai 2021 und 03. Juni 2021

Sicherheit

Bei allen Betrieben der Salzburg AG Tourismus gelten die jeweils aktuell vorliegenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. Aktuelle Informationen erhalten Sie online unter salzburg-bahnen.at sowie über unser zentrales Gästeservice unter 0662 / 8884 9700 oder info @ salzburg-bahnen.at

Informationen und Buchungen:

Salzburg AG Tourismus Gästeservice

0662 / 8884 9700

info@salzburg-bahnen.at

Über die Salzburg AG Tourismus

Die Salzburg AG Tourismus ist die neue Dachmarke, unter der die Tourismus Management GmbH und Salzkammergut GmbH als 100-Prozent-Töchter der Salzburg AG ihre touristischen Angebote SchafbergBahn, WolfgangseeSchifffahrt (Salzkammergut), FestungsBahn, MönchsbergAufzug und das Museum WasserSpiegel (Stadt Salzburg) zusammengefasst haben. Für die Geschäftsführung von beiden Tochterunternehmen sind Mag. Daniela Kinz und Mario Mischelin verantwortlich. Ein weiteres Museum entsteht gerade in der neuen Talstation der SchafbergBahn, die Ende 2022 fertiggestellt wird. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Gastronomiebetriebe (Himmelspforte am Schafberg, Talstation Schafberg) und ein verpachtetes Hotel an der Schafbergspitze. Im Jahr 2019 haben 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen weltweit bekannten Leitbetrieben des Salzburger Tourismus mit ca. 3,5 Millionen Fahrgästen einen Umsatz von 23 Millionen Euro erwirtschaftet.

Rückfragen & Kontakt:

Eva Hutter, MA

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Salzburg AG Tourismus

Telefon: +43/662/8884-1341

Fax: +43/662/8884-1701341

eva.hutter @ salzburg-ag.at