AVISO: 25.-29.5. Online Parteikongress der Europäischen Grünen Partei

Build Back Greener

Brüssel (OTS) - Europa besser, gerechter und grüner zurückzubauen ist kein Slogan. Es ist ein Imperativ und eine Chance, die vor uns liegt. Der Aufschwung nach der Covid-19-Pandemie muss aus einem systemischen Wandel bestehen, der zu einem neuen Wohlstand in Europa führt. Die Grünen stehen an vorderster Front für diesen Paradigmenwechsel. Die Wahltermine in Frankreich und Deutschland sowie die Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen Konjunkturprogramme werden entscheidende Momente für unsere politische Familie sein. Diese und viele andere Themen werden nächste Woche am Grünen Parteikongress diskutiert.



Freitag, 28. Mai - 14:30 - 15:00

Pressebriefing: Die Grünen und die Zukunft Europas, jenseits der Wahlen in Frankreich und Deutschland mit Thomas Waitz und Evelyne Huytebroeck, Ko-Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei

Freitag, 28. Mai - 19:30 - 20:00

Keynote Session mit Annalena Baerbock - Kanzlerkandidatin der deutschen Grünen

Samstag, 29. Mai - 16:00 - 16:30

Keynote von Petra de Sutter - Belgische Vize-Premierministerin

