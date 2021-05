Live spürt man mehr: oeticket bietet aufstrebenden Musikern eine Bühne

Am 26. Mai 2021, um 19 Uhr, geht die ALIVE-Serie von oeticket mit Schwanara, Christina Kosik & Die Gang Band und Gnackwatschn in die zweite Runde.

Endlich kehrt das Live-Entertainment zurück! Wir sind sehr glücklich, eines der ersten Events zu organisieren, das Künstlerinnen und Künstlern nach Monaten des Lockdowns eine Bühne bietet Roberta Scheifinger, oeticket, Head of Marketing

Wien (OTS/LCG) - Als starker Partner der österreichischen Kulturszene hat oeticket gemeinsam mit Erste Bank und Sparkasse und Unterstützung von Radio 88.6 vergangenes Jahr mit ALIVE ein neues Förderprogramm für aufstrebende Musiker gestartet und führt das bewährte Konzept der Eventreihe fort, die das hauseigene Magazin „!ticket“ bereits 2012 und 2013 etablierte. Im Rahmen von ALIVE erhalten Musiker, Kollektive und Bands eine genreübergreifende Plattform, über die sie nicht nur neues Publikum ansprechen, sondern auch einen Zugang zum Musikbusiness erhalten. Die Musiker können sich nicht nur über einen Abend im Scheinwerferlicht freuen, sondern erhalten zusätzlich zum Honorar auch mediale Begleitung durch oeticket und renommierte Medienpartner

„Endlich kehrt das Live-Entertainment zurück! Wir sind sehr glücklich, eines der ersten Events zu organisieren, das Künstlerinnen und Künstlern nach Monaten des Lockdowns eine Bühne bietet“ , sagt oeticket-Marketingleiterin Roberta Scheifinger.

Zweite ALIVE-Show in der Szene Wien steht im Zeichen der Mundart

Beim zweiten ALIVE-Event öffnet sich der Vorhang für drei österreichische Formationen, die sich der Mundart verschrieben haben. Treffen sich ein Ober- und ein Niederösterreicher, ein Wiener und ein Burgenländer zum Musizieren: Was wie ein Scherz klingt, nennt sich tatsächlich Schwanara und ist mehr als nur eine Bezeichnung für scherzhaftes Anflunkern; vielmehr ein ur-österreichisches Potpourri aus Fröhlichkeit, Schmäh und Tiefsinn. Nicht minder urig gibt sich auch die Oberösterreicherin Christina Kosik, die ganz keck die schönste (und durchgeknallteste) Gang Band um sich geschart hat und flotte Geschichten erzählt, die nur das echte Leben so schreiben kann – wie könnte es bei uns auch anders sein, handverlesen am familieneigenen Würstelstand. Von der „Wurschtigkeit“ zum „Brennsterz“: Seit gut acht Jahren rebelliert das Sextett Gnackwatschn mit gleichermaßen urtypisch steirischer Gelassenheit als auch Rückgrat gegen all jene Dinge, die uns im 21. Jahrhundert gegen den Strich gehen sollten. Ihnen allen gemein ist – während sich die einen im Poprock verorten, die anderen im Austropop und Ska-Punk: Sie singen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und das ist ur leiwand so!

Sicherheit geht vor

Tickets für das zweite „ALIVE“-Konzert sind ab 17 Euro für oetCARD-Inhaber sowie Erste Bank- und Sparkasse-Kunden und zum Normalpreis von 22 Euro auf oeticket.com und sparkasse.at/ticketing erhältlich. Für das Konzert gelten die aktuell gültigen Verordnungen der Bundesregierung: Das Konzert wird mit zugewiesenen Sitzplätzen abgehalten, für den Besuch der Veranstaltung gelten die aktuell behördlich vorgeschrieben „drei Gs“ (getestet, genesen oder geimpft) mit Registrierungspflicht.

Not macht erfinderisch: oeticket spielt live und online

Während des ersten Lockdowns hat oeticket in Kooperation mit der Erste Bank und Sparkasse mit ALIVE@home eine aus der Not heraus entstandene Initiative gestartet: In einer Zeit, in der Live-Konzerte nicht stattfinden konnten, erhielten österreichische Künstler mit den reichweitenstarken Social-Media-Kanälen eine kostenlose Plattform. Beinahe 200 Musikern wurde seither trotz Pandemie eine Bühne geboten. Auch das erste ALIVE-Event wurde nicht nur vor Publikum, sondern zeitgleich auch auf YouTube abgehalten,

Nun unterstützt die Initiative die von den Kooperationspartnern Gig Box und Verein Forum Arena Wien abgehaltene Eventreihe „Erdberg ON AIR“. An sechs Abenden im Juni 2021 holt sie nicht nur österreichische Künstler auf die Bühne der Wiener Arena, sondern macht die Konzerte zeitgleich in der virtuellen Welt erlebbar. Denn sowohl oeticket als auch Erste Bank und Sparkasse glauben fest an die Qualitäten heimischer Musikschaffender – sowohl off- als auch online

Da man aber bekanntlich dem oeticket-Markenslogan folgend „live mehr spürt“, sind die nächsten ALIVE-Konzerte bereits in Planung.

