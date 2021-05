Zurich Connect holt sich Kategoriesieg beim Recommender

Wien (OTS) - Die höchste Kundenorientierung bei Direktversicherern attestiert der Finanz Marketing Verband der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft für ihre Marke Zurich Connect. Die Kategoriesiegerin wird mit dem Prädikat „sehr gute Kundenorientierung” ausgezeichnet.

„Die Kundenzufriedenheit ist der wichtigste Gradmesser für uns. Kundinnen und Kunden erwarten von Versicherern dasselbe hohe Serviceniveau, das sie aus anderen Branchen gewohnt sind. Die Top-Auszeichnung beim Recommender ist daher eine schöne Bestätigung für unseren Weg und gleichzeitig Ansporn dranzubleiben“, sagt Andrea Stürmer, MSc MPA, Vorsitzende der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich).

Elfte Auszeichnung beim Recommender

Bei der virtuellen Award-Gala am Mittwochabend übernahm Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich, den renommierten Preis. Es ist bereits das 11. Mal in Folge, dass die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft für ihre Kundenorientierung im Rahmen der Verleihung des Recommenders prämiert wurde.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich Österreich: „Wir freuen uns sehr über den Kategoriesieg beim Recommender und die erneute Auszeichnung für Zurich Connect. Ein weiteres Highlight in der 25-jährigen Geschichte unserer Direktmarke! Bei uns stehen die Kundinnen und Kunden immer im Mittelpunkt, bei der persönlichen Beratung genauso wie beim Online-Abschluss. Immer mehr Kunden wünschen sich, auf allen Kanälen serviciert zu werden. Das Kundenerlebnis muss überall passen.“

Regelmäßige Messung der Kundenzufriedenheit

Kontinuität in der Servicequalität ist dafür ein wichtiges Kriterium. Zurich misst seit vielen Jahren die Kundenzufriedenheit an verschiedenen Kontaktpunkten. Die Ergebnisse werden unternehmensweit veröffentlicht, um in allen Teams das Bewusstsein für die Kundenorientierung zu schärfen. Die Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden werden regelmäßig mit den verantwortlichen Bereichen besprochen und Maßnahmen abgeleitet. Dadurch konnte Zurich die Kundenzufriedenheit im Jahr 2020 weiter verbessern. Der Kategoriesieg beim Recommender bestätigt diese Entwicklung von unabhängiger Seite.

Über den Recommender

Der Recommender wurde 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen und misst seither jährlich die Weiterempfehlungsbereitschaft von Kundinnen und Kunden von österreichischen Banken, Bausparkassen und Versicherungen.

