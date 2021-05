FPÖ – Schrangl: Das Erbe des roten Wien verfällt!

Sanierungsstau von 5 Milliarden Euro in 150.000 Wohnungen – Bund soll Wiener Wohnen unter Aufsicht stellen

Wien (OTS) - Massive Kritik an der Gebarung von „Wiener Wohnen“ äußerte der freiheitliche Bautensprecher NAbg. Philipp Schrangl heute im Nationalrat in der Debatte über seinen Antrag, Möglichkeiten zur Beaufsichtigung des Wiener Wohnbaus durch den Bund zu prüfen. „Der Rechnungshof hat in einem durch die FPÖ initiierten Bericht dargelegt, dass zwei Drittel aller Gemeindewohnungen in Wien – das sind mehr als 150.000 Wohnungen – sanierungsbedürftig sind. Der Sanierungsrückstau beläuft sich auf rund 5 Milliarden Euro.“

„Die SPÖ kann es nicht. Sie verspielt das Erbe des roten Wien, das vor unseren Augen verfällt. Hinzu kommt die Involvierung sozialer Wohnbauträger in den Commerzialbank-Skandal, der auch ein Skandal der Aufsicht durch das Wiener Magistrat samt Vertuschung durch den Gemeinderat ist“, sagte Schrangl.

Der FPÖ-Abgeordnete appellierte daher an Wirtschaftsministerin Schramböck, ihrer Verantwortung nachzukommen und das Vermögen der Menschen zu schützen, indem sie den Wiener Wohnbau unter Aufsicht des Bundes stellt.

