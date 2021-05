AVISO: Bundesrat diskutiert mit Jugendlichen über die Zukunft Europas

Virtuelle Diskussionsveranstaltung ZUKUNFT. JUGEND. EUROPA.

Wien (PK) - Nach dem offiziellen Start der Konferenz zur Zukunft Europas lädt Bundesratspräsident Christian Buchmann zur virtuellen Diskussionsveranstaltung "ZUKUNFT. JUGEND. EUROPA." am Dienstag, dem 25. Mai 2021, um 09.30 Uhr. Der virtuellen Diskussionsveranstaltung, die in der Mediathek des Parlaments und auf ORFIII mitverfolgt werden kann, geht ein digitaler Videobewerb voraus, in dem Jugendliche aufgerufen wurden, ihre Ideen, Wünsche und Sorgen zur Zukunft Europas in Videostatements zu teilen. AutorInnen der Beiträge aus verschiedenen Bundesländern werden bei der virtuellen Diskussionsveranstaltung mit dabei sein, um mit den BundesrätInnen über die Zukunft Europas zu diskutieren.

Eröffnungsworte kommen von Bundesratspräsident Christian Buchmann, Videobotschaften von der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Dubravka Šuica und dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Othmar Karas. Nach der Keynote zu "Österreichs Jugend in Europa" von Europaministerin Karoline Edtstadler sprechen die Jugendlichen des Videobewerbs in Interviews über ihre Vorstellungen von ihrer Zukunft in Europa. Die VertreterInnen der Länderkammer Karl Bader (ÖVP), Korinna Schumann (SPÖ), Johannes Hübner (FPÖ), Andreas Lackner (Grüne) und Karl-Arthur Arlamovsky (NEOS) geben Statements ab.

Ein Resümee sowie einen Ausblick geben Bundesratspräsident Buchmann und der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich Martin Selmayr.

Die Ergebnisse und Erkenntnisse der virtuellen Diskussionsveranstaltung werden als Beitrag des Bundesrats zum Zukunftsdialog der Europäischen Kommission übermittelt. Der Termin ist nicht medienöffentlich. (Schluss) keg

